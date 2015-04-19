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نظر استئناف 35 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم بسوهاج اليوم

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نظر استئناف 35 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم بسوهاج اليوم نظر استئناف 35 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم بسوهاج اليوم
تنظر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف سوهاج الاستئناف المقدم من 35 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم، وستصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيلهم أو استمرار حبسهم .

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
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