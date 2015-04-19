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حرب الدهشوري : بلاتر مسح بمصر الأرض .. ومبارك رفض تنظيم مونديال 2010 بالرشوة

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حرب الدهشوري : بلاتر مسح بمصر الأرض .. ومبارك رفض تنظيم مونديال 2010 بالرشوة حرب الدهشوري : بلاتر مسح بمصر الأرض .. ومبارك رفض تنظيم مونديال 2010 بالرشوة

الدهشوري حرب

شن حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق هجومًا حادًا على السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، داعيًا وزير الرياضة للتدخل وتوجيه صوت للأمير علي بن الحسين في سباق رئاسة الاتحاد الدولي بالانتخابات التي ستقام يوم 29 مايو المقبل.

وقال حرب خلال استضافته على فضائية “صدى البلد” أمس السبت : ” بلاتر مسح بمصر الأرض، وهو السبب الرئيسي في حصول مصر على صفر في سباق تنظيم كأس العالم 2010، حيث اكتفى بزيارة نصف ساعة لمصر، بينما زار قطر 17 مرة، ومنحها تنظيم كأس العالم 2022 ” .

وأضاف: “التريندادي جاك وارنر نائب بلاتر طلب 7 مليون دولار مقابل منح صوته لمصر في تنظيم المونديال بداعي أن المبلغ سيتم توجيهه لتطوير الكرة في الأمريكتين الشمالية والوسطى، وقمت بإعداد مذكرة رسمية بكافة التفاصيل بصحبة هاني أبوريدة”.

وواصل: “عرضت هذه المذكرة على وزير الشباب علي الدين هلال، وقام بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية”.

وأتم حرب الدهشوري: “الدولة وقتها اتخذت قرارًا تاريخيًا، ورئيس الجمهورية رفض الأمر، وقال مصر تحصل على (0) في تنظيم كأس العالم، ولا ندفع رشوة تعريفة”.

يُذكر أن جنوب أفريقيا فازت بحقوق تنظيم البطولة برصيد 14 صوتًا مقابل 10 أصوات حصلت عليها المغرب، بينما نالت مصر وقتها (0)، مما أسفر عن إقالة وزير الرياضة وحل اتحاد الكرة.

 

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