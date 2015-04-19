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خالد عبد العزيز: الرئيس يريد تمكين الشباب من المناصب القيادية

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خالد عبد العزيز: الرئيس يريد تمكين الشباب من المناصب القيادية خالد عبد العزيز: الرئيس يريد تمكين الشباب من المناصب القيادية

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح منذ توليه منصب رئيس الجمهورية وهو حريص على الاتصال بالشباب، مشيرا إلى حديث الرئيس الدائم عن تمكين الشباب من المناصب القيادية.

وأضاف عبد العزيز خلال حواره على فضائية ” القاهرة والناس” : ” أن تمكين الشباب للمناصب القيادية لا يرتبط بالعمر ولكن حسب الكفاءة، مؤكدا أن المنصب القيادي يحتاج لخبرات وتجارب وكذلك مهارات لدى القيادي لكي يستطيع النهوض بالبلاد ” .

وأوضح وزير الشباب أن المنصب القيادي يحتاج لخبرة عملية جيدة وتراكم خبرات لسنوات لكي يستطيع صاحب المنصب التعامل مع ما سيواجهه.

 

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