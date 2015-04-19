مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء إنفجار سيارة عسكرية

قتل جندى بالجيش الليبى وأصيب أربعة مساء السبت، جراء إنفجار أحد سيارات حرس الحدود، أثناء مرورها على لغم أرضى بالقرب من بوابة الـ 200 طبرق اجدابيا.

وقال مصدر عسكرى أمس، إن سيارة تابعة لحرس الحدود الليبي انفجرت أثناء مرورها على لغم أرضى بالقرب من بوابة الـ200 طبرق أجدابيا، مما أدى الى وفاة الجندي ناصر العرفى، كما اسفر عن إصابة أربعة جنود آخرين،تم نقلهم للمستشفى.

وأشار إلى أن الجنود تابعين للكتيبة 21 حرس الحدود المكلفة بحماية بوابة الـــ200 وحدث الانفجار أثناء قيامهم بدورية عسكرية في تلك المساحة الحدودية.

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