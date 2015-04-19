غموض موقف وليد سليمان من مباراة التطواني

تواصل الغموض حول مشاركة وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي في مباراة المغرب التطواني على الرغم من مشاركته في جزء من مران الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة المغرب التطواني مساء الأحد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك سليمان في جزء من مران الفريق يوم السبت في ختام استعدادات الأحمر إلا أن مشاركته لا تزال غامضة.

وعن وليد سليمان قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي: "سليمان شارك في جزء بسيط من المران".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي "الجهاز الفني فضل عدم إكمال وليد للمران خوفا عليه".

وأتم " لم يتحدد حتى الآن مدى قدرة اللاعب على المشاركة".