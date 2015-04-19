أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غموض موقف وليد سليمان من مباراة التطواني

Google+ Print
غموض موقف وليد سليمان من مباراة التطواني غموض موقف وليد سليمان من مباراة التطواني

تواصل الغموض حول مشاركة وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي في مباراة المغرب التطواني على الرغم من مشاركته في جزء من مران الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة المغرب التطواني مساء الأحد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك سليمان في جزء من مران الفريق يوم السبت في ختام استعدادات الأحمر إلا أن مشاركته لا تزال غامضة.

وعن وليد سليمان قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي: "سليمان شارك في جزء بسيط من المران".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي "الجهاز الفني فضل عدم إكمال وليد للمران خوفا عليه".

وأتم " لم يتحدد حتى الآن مدى قدرة اللاعب على المشاركة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع