الزمالك ضد المغرب – 6 منافسين في ست مواجهات.. والتفوق أبيض

سيكون الفتح الرباطي هو العقبة التي يواجهها الزمالك في دور الستة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقي 2015.

الزمالك يستقبل ضيفه المغربي في مصر أولا قبل أن يرحل لمواجهته في العاصمة المغربية الرباط سعياً وراء التأهل لدور الستة عشر الإضافي للبطولة.

الفتح الرباطي هو المنافس رقم 6 للزمالك في المواجهة السادسة له مع أندية المغرب، حيث سبق للزمالك خوض 9 مباريات في خمس مواجهات مع خمس فرق مغربية بمختلف البطولات الإفريقية.

وفي المباريات التسع حقق الزمالك 6 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة وحيدة، مسجلاً 13 هدفاً بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

أول منافس مغربي للزمالك كان الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1985.

الزمالك فاز بالقاهرة بهدف لطارق يحيى من ركلة جزاء قبل أن يخسر إياباً في الرباط بالنتيجة ذاتها ويودع البطولة بخسارته بركلات الترجيح 4-3.

وفي ربع نهائي دوري الأبطال 1996 التقى الزمالك مع فريق المكناسي، وتفوق عليه بالإسكندرية بهدفين لأشرف قاسم وأحمد الكاس.

قبل أن يفرض عليه التعادل في مكناس 2-2 وسجل للفارس الأبيض أيمن منصور وطارق مصطفى. الزمالك أكمل مشواره في البطولة حتى نهايتها حين توج باللقب على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

المواجهة المغربية الثالثة للزمالك إفريقياً كانت في نهائي دوري الأبطال 2002 أمام الرجاء البيضاوي، وقتها تعادل الفريقان في الدار البيضاء سلبياً ثم حسم الزمالك اللقب في القاهرة بفوزه بهدف تامر عبد الحميد الشهير محققاً لقبه الخامس في دوري الأبطال.

بعدها وفي 2003 حقق الزمالك لقبه الثالث في كأس السوبر على حساب الوداد البيضاوي حين هزمه في القاهرة 3-1 بفضل ثلاثية محمد عبد الواحد، حازم إمام وعبد الحليم علي لتكون البطولة الإفريقية الثالثة التي يحققها الفرسان البيض بعد عبور البوابة المغربية.

أما آخر المواجهات الإفريقية التي جمعت الزمالك بفريق مغربي فكانت في دوري أبطال إفريقيا 2012 وتحديداً في دور الـ16 أمام فريق المغرب الفاسي.

وفاز الزمالك ذهاباً في فاس بهدفين دون مقابل سجلهما أحمد حسن وأحمد جعفر، قبل أن يكرر الفوز إياباً في القاهرة بنفس النتيجة وبهدفي إبراهيم صلاح وحازم إمام.

وتأهل الزمالك وقتها لمرحلة المجموعات لكنه خرج منها ولم يواصل مشواره في البطولة.