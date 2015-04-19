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تشييع جثمان الشهيد الثالث بكفر الشيخ وسط هتافات تُطالب بإعدام الإخوان

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تشييع جثمان الشهيد الثالث بكفر الشيخ وسط هتافات تُطالب بإعدام الإخوان تشييع جثمان الشهيد الثالث بكفر الشيخ وسط هتافات تُطالب بإعدام الإخوان
شيع آلاف المواطنين، من أهالى قرية الخادمية والقرى المجاورة التابعة لمركز كفر الشيخ، جثمان الشهيد "إسماعيل محمود خليل"، الذى وافته المنية مساء أمس، متأثراً بجراحه فى أحداث استاد كفر الشيخ الرياضى بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن وقيادات شعبية ودينية فى تشييع الجنازة.

وردد الأهالى عدة هتافات أثناء التشييع، منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، "يسقط يسقط الإخوان"، "الشعب يريد إعدام الإخوان"، وأصيب العديد من أهالى القرية بحالة من الانهيار والإغماءات والبكاء خاصة أسرته.

ورفع الأهالى لافتات مكتوب عليها: "لا لعزاء الإخوان"، "نطالب بإعدام الإخوان".

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- وصول جثمان الشهيد الثالث بحادث استاد كفر الشيخ إلى قرية الخدمية

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