دفاع قضية شيماء الصباغ يقدم للمحكمة مستندات تشمل فيديوهات "اليوم السابع"

قال على سليمان، المحامى ومسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن لجنة الإعلام بالحزب أعدت فيديوهات كحافظة مستندات سيتم تقديمها لهيئة المحكمة فى قضية مقتل شيماء قبل الجلسة المقبلة والمحددة بتاريخ 9 مايو المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أخبار مصر العاجلة.. 10 مايو بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
وأضاف مسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ: حافظة المستندات التى سيتم تقديمها تشمل فيديوهات "اليوم السابع"، كدليل فى القضية، موضحا: هذه الفيديوهات لها دور رئيسى فى سير التحقيقات والمحاكمة.
يشار إلى أن شيماء الصباغ لقيت مصرعها أثناء فض مسيرة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
>أخبار مصر العاجلة.. 10 مايو بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ