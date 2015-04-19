أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دفاع قضية شيماء الصباغ يقدم للمحكمة مستندات تشمل فيديوهات "اليوم السابع"

Google+ Print
دفاع قضية شيماء الصباغ يقدم للمحكمة مستندات تشمل فيديوهات "اليوم السابع" دفاع قضية شيماء الصباغ يقدم للمحكمة مستندات تشمل فيديوهات "اليوم السابع"
قال على سليمان، المحامى ومسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن لجنة الإعلام بالحزب أعدت فيديوهات كحافظة مستندات سيتم تقديمها لهيئة المحكمة فى قضية مقتل شيماء قبل الجلسة المقبلة والمحددة بتاريخ 9 مايو المقبل.

وأضاف مسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ: حافظة المستندات التى سيتم تقديمها تشمل فيديوهات "اليوم السابع"، كدليل فى القضية، موضحا: هذه الفيديوهات لها دور رئيسى فى سير التحقيقات والمحاكمة.

يشار إلى أن شيماء الصباغ لقيت مصرعها أثناء فض مسيرة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.


>أخبار مصر العاجلة.. 10 مايو بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر