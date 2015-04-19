دفاع قضية شيماء الصباغ يقدم للمحكمة مستندات تشمل فيديوهات "اليوم السابع"

قال على سليمان، المحامى ومسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن لجنة الإعلام بالحزب أعدت فيديوهات كحافظة مستندات سيتم تقديمها لهيئة المحكمة فى قضية مقتل شيماء قبل الجلسة المقبلة والمحددة بتاريخ 9 مايو المقبل.

وأضاف مسئول الدفاع فى قضية مقتل شيماء الصباغ: حافظة المستندات التى سيتم تقديمها تشمل فيديوهات "اليوم السابع"، كدليل فى القضية، موضحا: هذه الفيديوهات لها دور رئيسى فى سير التحقيقات والمحاكمة.

يشار إلى أن شيماء الصباغ لقيت مصرعها أثناء فض مسيرة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

أخبار مصر العاجلة.. 10 مايو بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ