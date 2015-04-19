إصابة فردى شرطة أثناء إحباطهما سرقة مضبوطات مخزن متحفظ عليه من نيابة طنطا

أصيب رقيب شرطة ومجند، مساء أمس السبت، بعد الاشتباك مع صاحب مخزن وآخرين حاولوا الاستيلاء على المضبوطات المتحفظ عليها داخل المخزن بقرار من النيابة العامة.

كان اللواء عبد الحميد عبد العظيم مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بإصابة كل من الرقيب إبراهيم سعد (38 سنة، من قوة المسطحات المائية) والمجند أحمد محمد (28 سنة من قوة قسم كفر الزيات) بإصابات مختلفة، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنهما معينان لخدمة التحفظ على مخزن مبيدات بكفر الزيات بناء على قرار النيابة العامة فى واقعة المحضر 14677 جنح مركز كفر الزيات، وقيام صاحب المخزن محمد السيد (35 سنة، مقيم بقرية كفور بلشاى) وبرفقته 6 آخرين يستقلون سيارة ربع نقل فى محاولة للاستيلاء على المضبوطات، إلا أنهم قاموا بمقاومتهم بمساعدة الأهالى ولم يتمكنوا من الاستيلاء على المضبوطات.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب المخزن و6 آخرين، تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الحادث وبداخلها سلاح نارى (فرد خرطوش)، واسطوانة غاز صغيرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الأول استأجرهم للاستيلاء على المخزن.

تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات لتلقى العلاج.