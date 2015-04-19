بالصور..تعرف على السلاح الذى تحتل به مصر المركز الخامس عالميا قبل إسرائيل

روسيا وعقيدة خاصة فى حرب الدبابات

نشر الموقع الإلكترونى لموقع قناة روسيا اليوم "انفوجرافيك" نقلاً عن موقع GLOBALFIREPOWER المتخصص فى العلوم العسكرية، حول الجيوش الأكثر امتلاكًا للدبابات فى العالم، حيث تصدرت روسيا المركز الأول عالميًا بـ15.398 وحدة، فيما احتلت مصر المركز الخامس بـ6.624 وحدة.

تعتمد روسيا فى قواتها البرية على العدد الهائل لدباباتها من عائلة "تى"، التى ظهرت فى الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا دبابة "تى 34" التى اعتبرت الدبابة الأفضل فى الحرب العالمية الثانية.

وتمتلك روسيا طرازات متعددة من دبابات تى 90 وتى 80 وتى 72 بنسخها المختلفة، التى شملت أنواعًا متعددة من التطوير تختلف باختلاف ظروف الدولة المستخدمة وبيئة القتال.

وتعتمد العقيدة الروسية فى الحرب البرية على سرعة الحركة وكثافة الوحدات المقاتلة، وإن كان هذا يأتى على حساب حماية الأطقم البشرية عكس العقيدة الغربية، التى تهتم فى الأساس بسلامة الأطقم المشغلة على حساب مميزات مثل السرعة.

وتخطط روسيا لدخول دبابة جديدة تمثل جيلاً جديدًا من الدبابات تحت مسمى "ارماتا"، لكن لا تزال مواصفات الدبابة سرية، ومن المقرر أن تعرض فى الميدان الأحمر بروسيا قريبًا.

الصين التنين الزاحف

تعتبر القوات البرية الصينية هى الأضخم فى العالم، واحتلت المركز الثانى فى ترتيب الجيوش الأكثر امتلاكًا للدبابات فى العالم.

وتعتمد الدبابات الصينية فى الأساس على نسخ روسية، تم استنساخها فى الصين بعد شرائها من روسيا، وإجراء تعديلات لتناسب طبيعة أرض القتال فى الصين وعقيدة الجيش الصينى، ولعل أهمها هى الدبابة Type 99 وهى تطوير للدبابة Type 98، حيث أنها تشبهها، لكن أضيف لها تحسينات.

أمريكا وأبرامز الشهيرة

وجاءت الولايات المتحدة فى المركز الثالث بـ8.848 وحدة أغلبها من طراز A1 M1 Abrams الشهيرة التى نالت شهرتها العالمية فى حرب عاصفة الصحراء، وتم ترقية الدبابة لمعايير أعلى لتناسب احتياجات الجيش الأمريكى.

الفيل الهندى الثقيل

واحتلت الصين المركز الرابع بـ6.464 وحدة منحت روسيا الهند ترخيصًا لتصنيع 1409 دبابات روسية، منها تجميع 272 دبابة من طراز "تى – 90" الروسية الأحدث.

مصر وتاريخ عريق

المؤكد أن الجيش المصرى من أعرق جيوش العالم، حيث يعتبر أول جيش فى التاريخ، وسمى سلاح المدرعات فى البداية بسلاح الفرسان، وتحتل مصر المركز الخامس فى ترتيب الدول الأكثر امتلاكًا للدبابات بـ4.624 وحدة

وتمتلك مصر عددًا كبيرًا من الدبابة الشهيرة A1 M1 Abrams أبرامز وتصنع محليًا، وتمتلك من هذا الطراز وحدات تقارب 1,130 وحدة.

كما تمتلك مصر أعدادًا ضخمة جدًا من دبابات أم 60 باتون، تم ترقية أعداد غير معروفة منها لمستوى يقارب الأبرامز، حيث تم تقوية الدرع واستبدال المدفع القديم عيار 105 مم بآخر أحدث من عيار 120 مم، ودرع للجنازير ومحرك جديد ودروع تفاعلية حديثة، إلا أن المعلومات المتاحة حول هذا السياق شحيحة وغير رسمية.

كما تمتلك مصر 34 دبابة من طراز تى 80 الروسية تستخدم كمركبات قيادة للدبابات السوفيتية القديمة التى تم تطوريها، خصوصًا دبابة تى 62 التى اشتركت فى حرب أكتوبر، وخضعت لعدة تطويرات منذ ذلك التاريخ ربما أهمها المعيار Ro 120 mark III.



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دبابة أبرامز مصرية خلال أحدث ثورة يناير



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دبابة تى 90 الروسية



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دبابة صينية



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دبابة أبرامز أمريكية



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دبابة هندية



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مصنع تصنيع دبابات أبرامز المصرية



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دبابة تى 62 مصرية محدثة



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دبابة أم 60 مصرية محدثة



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انفوجرافك حول الجيوش الأكثر امتلاكًا للدبابات فى العالم

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