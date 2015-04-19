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عمر طاهر من الإسماعيلية:"مصر تعيش مرحلة تجريب كمن اشترى غسالة بدون كتالوج"

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وصف الكاتب عمر طاهر المرحلة الحالية بمصر بأنها مثل من اشتروا غسالة جديدة بدون دليل تشغيل "كتالوج"، وما زلنا فى مرحلة التجريب بعد الثورة.

وأضاف خلال حفل لتوقيع المجموعة القصصية "أثر النبى" وكتاب "شركة النشا والجلوكوز" بمكتبة "أ" بالإسماعيلية، مساء أمس السبت، طوال السنوات الأربع الماضية نجرب فى السياسة والبرلمان والحياة، وسنمر بفترة من الوقت حتى تستقر .

ورد طاهر على سؤال حول مدى حظوظ جيل الشباب أمام الجدالات الفكرية الدائرة، قائلا "أرى أن الجيل الحالى أكثر حظا من جيلى، لأن هناك مجالات أوسع للمعرفة وقدرة على الانتقاء أكثر من السنوات العشر الأخيرة، وكل ما يحدث أن لكل شخص حظوظه وقدرته على النجاح، ونرى فى كل مجال قصة نجاح كجزء من مشروع".

وأضاف: "مثلا لا نجد قناة فضائية ناجحة ولكن بها برنامج ناجح، والأمر نفسه يتكرر على مستوى السياسة والحياة والرياضة".

وقال طاهر عن مجموعته القصصية "أثر النبى": "كانت تجربة مختلفة عما تعودت عليه من قبل، لأنى كتبت بشكل ساخر، ولكن الكتابة فى السيرة تطلب العودة إلى مصادر من التراث والبحث فيها وكأنى اكتشفت كنزا كبير".

وعن فيلمه " كابتن مصر" المعروض حاليا بدور السينما، قال "الفيلم يختلف كليا عمّا كنت أكتبه، ولجأت لهذا الاسم فى اقتباس لفيلم حمل نفس الاسم فى الأربعينيات من القرن الماضى، ولكنه لم يحظ بشهرة كبيرة وقتها".

عمر طاهر خلال الندوة -اليوم السابع -4 -2015
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عمر طاهر خلال الندوة

طاهر يوقع مجموعته القصصية أثر النبى -اليوم السابع -4 -2015
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طاهر يوقع مجموعته القصصية أثر النبى

طاهر: البحث فى التراث منحنى تجربة كتابة جديدة -اليوم السابع -4 -2015
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طاهر: البحث فى التراث منحنى تجربة كتابة جديدة

ويلتقط صورا مع أحد حضور الندوة -اليوم السابع -4 -2015
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ويلتقط صورا مع أحد حضور الندوة


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مصر 365

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