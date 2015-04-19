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بالصور.. المهرجان الختامى السنوى للأنشطة التربوية بتعليم الإسماعيلية

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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء منتصر أبوريد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بقصر ثقافة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء بمناسبة المهرجان الختامى السنوى للأنشطة التربوية والثقافية لمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة للعام الدراسى 2014/2015، والذى يمثل حصاد عمل لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مدار العام الدراسى، والذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وقد تضمن برنامج المهرجان افتتاح المحافظ، ومرافقوه من القيادات للمعرض السنوى للأنشطة، والذى شمل معروضات الأشغال اليدوية والأعمال الفنية ومنتجات من تصنيع طلاب المدارس بمختلف المراحل، والتى شملت معروضات لأقسام وتوجيه التربية الرياضية والكشفية والتربية الفنية والاجتماعية والمجال الصناعى والتربية الخاصة والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى والعلوم الاستكشافية والتعليم الفنى والتربية النفسية والخط العربى، كما تم تقديم عروض فنية وغنائية ومسرحية على خشبة مسرح قصر الثقافة وتقديم أوبريت غنائى بعنوان بنحبك يا ، ومجموعة من الأغانى الوطنية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود القائمين على العملية التعليمية وجميع المعلمين بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة، لما بذلوه من جهد خلال هذه الفترة.

حضر افتتاح المهرجان عمارة حافظ الشريف نقيب معلمى الإسماعيلية ورئيس، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء بالإسماعيلية ومديرى الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة بيت العائلة المصرية لفرع الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يتابع أنشطة الطلاب -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتابع أنشطة الطلاب

المحافظ ووكيل وزارة التعليم يستعرضان الأنشطة الطلابية -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ ووكيل وزارة التعليم يستعرضان الأنشطة الطلابية

مجموعة من أطفال المدارس أثناء الاحتفال -اليوم السابع -4 -2015
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مجموعة من أطفال المدارس أثناء الاحتفال

لافتة ترحيب بالمحافظ والضيوف -اليوم السابع -4 -2015
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لافتة ترحيب بالمحافظ والضيوف

أثناء تفقد المعارض -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء تفقد المعارض

صورة جماعية للمشاركين فى المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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صورة جماعية للمشاركين فى المعرض

hلمحافظ يفتتح فعاليات معرض ختام الأنشطة -اليوم السابع -4 -2015
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hلمحافظ يفتتح فعاليات معرض ختام الأنشطة

أثناء تفقد اللوحات الفنية المشاركة -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء تفقد اللوحات الفنية المشاركة

بعض الأعمال المشاركة من طلاب المدارس -اليوم السابع -4 -2015
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بعض الأعمال المشاركة من طلاب المدارس


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مصر 365

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