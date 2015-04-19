طلاب «تعليم صبيا» يزورون الجنود المرابطين على الحد الجنوبي

زار مجموعة من طلاب مدارس محافظة صبيا جنودنا البواسل المرابطين على خط النار في الحد الجنوبي وقد رافقهم خلال الزيارة علي الذروي مساعد مدير التعليم وعدد من المشرفين التربويين بالادارة وكان في استقبالهم العقيد حسن غشوم عقيلي قائد قطاع الطوال وعدد من الضباط المشاركين في عاصفة الحزم.

وتجول الطلاب والمشرفون على مواقع حرس الحدود ووصلوا أعلى نقطة في الجبال وهي نقطة طياش العسكرية وشاهدوا الأسلحة والمعدات العسكريه الحديثة والمتطورة واستمعوا لشرح من العقيد العقيلي عن المهام العسكرية التي يقوم بها ابطال الحد الجنوبي للدفاع عن الوطن والمواطنين من أي اعتداء من المليشيات الحوثية المتمردة على دينها ووطنها وقيادتها ولم تلتزم بحسن الجوار.

وطمأن قائد الحد الجنوبي الطلاب على الأوضاع العسكرية والأمنية، مؤكدا أن حدودنا آمنة ولله الحمد وجنود الوطن مستعدون بكافة مالديهم من امكانات بشرية وعسكرية كبيرة للدفاع عن وطن المقدسات بأرواحهم ودمائهم من أجل اعلاء كلمة الله.

هذا وشاهد الطلاب خلال الزيارة نماذج من الأسلحة المتطورة التي يستخدمها جنودنا البواسل في الدفاع عن الوطن الغالي عقب ذلك قدم طلاب محافظة صبيا عددا من الأناشيد الوطنية والقصائد المعبرة الحماسية، أمام قائد قطاع الحد الجنوبي ومنسوبي القطاع، كما قدم الطلاب بعض الهدايا الرمزية لمنسوبي القطاع، وفي ختام الزيارة شكر العقيد حسن عقيلي وفد تعليم صبيا على زيارتهم وجهودهم التي تأتي في اطار دعم اخوانهم من منسوبي حرس الحدود ورجال قواتنا المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.