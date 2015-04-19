جامعة الأمير سطام تحقق التفوق وتحصد دروع ورشة «رسل السلام»

الخرج، وادي الدواسر - عبدالرحمن المقرن، عبدالله الحمدان

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المعرض والمؤتمر الدولي السادس للتعليم العالي، والذي رعاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ونظمته وزارة التعليم في الفترة 2 بمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقيادات التعليم العالي في عدد من الدول المتقدمة.

وأكد مدير الجامعة د. عبدالرحمن العاصمي أن المعرض يعد حدثًا فريدًا لا مثيل له على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط حيث يعتبر أحد أهم الوسائل في تطوير قطاع التعليم العالي، وتعزيز دور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، ويوفر بيئة أكاديمية ومعرفية تتجاوز حدود المملكة لتصل إلى آفاق أرحب من التواصل والالتقاء بالمنجزات العلمية في الجامعات المختلفة في العالم.

إلى ذلك، حصدت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب دروع التفوق في ورشة رسل السلام العالمية التي اختتمت أعمالها في كانديرستيج بسويسرا بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، حيث حصلت على المركز الأول في تصميم البرامج والمشروعات الاجتماعية خارج الجامعة، والمركز الثاني في البرامج والمشروعات الاجتماعية داخل الجامعة، كما حققت درع التميز في التقييم العام، ودرع الزيارة الصباحية لليوم الأول من فعاليات الورشة.