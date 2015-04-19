قائد حرس الحدود بالطوال ل «الرياض» : حدودنا محمية

أينما نسير؛على الحد الجنوبي ؛ نجد رجالنا البواسل في كامل الاستعداد .. وهكذا في منفذ الطوال حيث تواجدت " الرياض".

هناك التقينا قائد حرس الحدود في الطوال العقيد عبيد موسى العمري وقائد مركز الرمضة النقيب احمد اليوبي. في البداية تحدث العقيد العمري قال: الحمد الذي جعلنا حماة لوطننا الغالي ونكون عيونا ساهرة لأمنه فأرواحنا فداء الوطن وابشر جميع اهلنا ان رجال حرس الحدود مستعدون. واكد العقيد ان هناك دوريات تجوب الحدود بين الجبال والشعاب والأودية.

من جانبه تحدث قائد مركز الرمضة التابع لحرس الطوال قال :نحن دائما في حرب مع المهربين والمتسللين وعلى هبة الاستعداد لصد أي عدوان.