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حكومة اليمن ترفض خطة السلام الإيرانية

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حكومة اليمن ترفض خطة السلام الإيرانية حكومة اليمن ترفض خطة السلام الإيرانية
قال متحدث باسم اليمنية مساء السبت إن اليمن رفض خطة سلام من أربع نقاط قدمتها إيران للأمم المتحدة.

وبدأت وحلفاؤها من الدول العربية السنية ضربات جوية على الحوثيين المدعومين من إيران منذ ثلاثة أسابيع لوقف تقدم الحوثيين ومنعهم من السيطرة الكاملة على البلاد.

وعلى الرغم من أن الصراع فى اليمن بين أطراف محلية إلا أنه يوصف بأنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتدعو الخطة الإيرانية إلى وقف فورى لإطلاق النار وإنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطنى واسع وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصى أحدا.

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مصر 365

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