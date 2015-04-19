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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوادى الجديد

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوادى الجديد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالوادى الجديد
أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الواصل بين قريتى القصر والموشية بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان إخطار قد ورد إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق الموشية القصر بالداخلة، ما أسفر عن إصابة كل من "جمال على حامد"، 18 عامًا، و"أحمد سليمان حامد" 25 عامًا، و"حسن مساعد" 15 عامًا، وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج.

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مصر 365