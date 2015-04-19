"الأعلى للجامعات": مواعيد اختبارات القدرات بعد مراجعة حكم القضاء الإدارى

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات انتظار الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، والذى أقر بأن تكون امتحانات القدرات لاحقًا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقًا عليه، باعتبار أن الترشيح يُكسب الطلاب مركزًا قانونيًا لا يكتمل نهائيته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.

وأوضح أمين المجلس الأعلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة المجلس والخاصة باختبار القدرات تكون على أساس إجرائها مرة قبل إعلان النتيجة، ومرتين بعد إعلان النتيجة وسيتم دراسة الصيغة التنفيذية للحكم من جانب اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آلية تنفيذه فى موسم التنسيق القادم، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات، التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها، ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة.

واشترطت المحكمة، أن يكون عقد امتحانات القدرات لاحقًا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقًا عليه، باعتبار أن الترشيح يكسب الطلاب مركزًا قانونيًا لا يكتمل نهائيته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.

القضاء الإدارى يلزم الجامعات بعقد اختبار القدرات بعد ترشيح مكتب التنسيق