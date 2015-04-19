إنشاء مجمع للبنوك داخل جامعة المنصورة

أكد الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الجامعة حاليا بصدد إنشاء مبنى مجمع للبنوك من خلال مسابقة معمارية لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المجتمعية للتعاون مع الجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه نائب رئيس الجامعة أمس السبت لمديري فروع بنوك المصرف المتحد – القاهرة – بنك مصر – ناصر الاجتماعى – الأهلي – بركلي بالدقهلية ؛ لتفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ ، والذي حضره الدكتور رأفت منصور مدير مركز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والدكتور محمد ممدوح مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والأستاذ إيهاب الشربيني مدير عام المشروعات البيئية، والدكتور مصطفى أمين مدير إدارة المؤتمرات والاتصال.

وأضاف المليجي أن الاجتماع يؤكد على أهمية الدور المجتمعي الذي تساهم فيه البنوك في تدعيم الخريجين من خلال التدريب وإتاحة فرص العمل وكذلك عمل المشروعات التي من شأنها إتاحة فرص عمل كبيرة للشباب والخريجين للعمل بهذه المشروعات، مشيرا إلى ضرورة تعميم الفكرة على الجامعات المصرية والتعليم العالي .

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التدريب العملي والتدريب التحويلي للمشروعات الجديدة التي سيتم إنشائها في مصر وسيكون هناك احتياجات لتخصصات معينة فيجب أن نعمل على توفير الاختصاصات وخبرات تتناسب مع سوق العمل ، لافتا إلى أن هذا الدور لن يتم بدون إنشاء مركز للتدريب للقيام بتدريب الخريجين ليتناسب مع فرص العمل المتاحة وتأهيل الخريجين لسوق العمل ، والذي مقرر إنشائه على أرض جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة بمشاركة رجال الأعمال والبنوك الموجودة داخل محافظة الدقهلية.

ومن جانبه .. أشار الدكتور رأفت منصور إلى أن العمل على تأهيل الخريجين لسوق العمل عامل مهم جدا ليجد الطالب أو الخريج فرصة العمل المناسبة ، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل ، مشيرا إلى ضرورة تأهيل آلاف الخريجين ليجدوا فرص العمل المناسبة بالتعاون مع البنوك والمنظمات المجتمعية ورجال الأعمال .

أ ش أ