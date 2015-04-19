وزير التربية والتعليم : لن نسمح بالمساس بكرامة المعلم

التقى الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بممثلي النقابة العامة بمحافظة الجيزة ومدرسى ومديرى مدارس وإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، وذلك لإعلان تضامنهم مع القيادات السياسية والوزير على واقعة التصدى للفساد بمدارس الإخوان والفكر المتطرف الذى يدرس للطلاب.

وقال الوزير “إن العملية التعليمية لن يصلح حالها إلا إذا صلح حال المعلم ، وهدفنا الأول والأخير مصلحة مصر” ، وأكد أن مهنة التدريس هى أشرف مهنة ، لأن التعليم يعطى القيم الأخلاقية للمجتمع، مؤكدا أن المعلم من المفترض أن يأخذ أعلى راتب فى مصر ، لافتا إلى أنه يعمل على عودة هيبة المعلم من خلال اللائحة الطلابية الجديدة ، وقال ” اننا سنعيد الأخلاقيات والقيم عن طريق المعلم”.

ونوه بأنه التقى بخمسة مدرسين من كل محافظة على مستوى الجمهورية لضبط اللائحة الطلابية، مشيرا إلى أن هناك آليات جديدة ، مع الحرص على أن يوافق ولى الأمر عليها ، وشدد على أنه لا يقبل الاعتداء على أى معلم، فى أى مدرسة من المدارس ويرفض الاعتداء على المدرس من قبل ولى الأمر.

وقال الوزير ” إن عدد المعلمين بلغ مليون و630 ألف معلم ، وإن قلة من الذين يقومون بالاعتداءات البدنية تصل ما بين 60 إلى 70 حالة ، ونحن لا نريد أن نعمم على المعلمين أنهم يستخدمون العنف كوسيلة مع الطلاب”.

وأضاف ” إن السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أكدوا على أننا نريد مجتمعا متعلما مفكرا مبدعا ” ، وطلب من الحاضرين العمل على تحقيق هذه الرؤية.

وأكد الرافعى على أنه سيتم إعادة النظر فى ترقيات المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وبحث إمكانية إدخال تعديلات قانونية تتيح ترقياتهم ، وقال ” من له حق سيرجع له ، طالما أن هذا القرار لا يتعارض مع القانون ، ولو وجدنا أن التشريع فيه ظلم لأى معلم سيتم تغييره”.

وأضاف أنه تم إحكام الرقابة على مدارس الإخوان من خلال الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المدارس ويتلقى تقرير يومى عن هذه المدارس، بالإضافة إلى تقرير أسبوعى يرسل إلى لجنة حصر أموال الإخوان عن هذه المدارس ، وسيتم مراجعة كل الكتب فى المكتبات ، مشيرا إلى أن هناك لجنة تقوم بمراجعة الكتب وتحويلها إلى لجنة عليا لإقرار ما سيتم فى هذه الكتب، من إعدام هذه الكتب من عدمه ، لافتا إلى أن هناك قرارات حاسمة للمخالفين.

وأعلن الوزير رفضه التام لحرق الكتب ، مشيرا إلى أن الفكر يحارب بالفكر وليس بالحرق ، وأن التحقيق مع بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة التى قامت بحرق الكتب بمدرسة فضل الحديثة التابعة لمدارس 30 يونيو ، للوصول إلى الحقيقة.

وطلب الوزير من الحاضرين مساندة الوزارة ليس فقط فى محاربة التطرف والإرهاب ، ولكن مساندة وتدعيم الوزارة فى عملية تطوير التعليم ، وعودة الانضباط إلى المدارس ، مشيرا إلى أن النهوض بالتعليم سيساهم فى رفع شأن المعلم.

كما طالب بمساندة الوزارة فى تنفيذ البرامج العلاجية التى سيتم تنفيذها على الطلاب الضعاف فى مهارات القراءة والكتابة، لافتا إلى إنه سيتم إجراء اختبارات لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائى لعمل مسح شامل لمهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفين الثالث والرابع بجميع المدارس، وذلك بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من خلال نموذج موحد للاختبار الذى سيجرى بجميع محافظات الجمهورية لرصد المشاكل التى تواجه بعض الطلاب فى المرحلة الابتدائية من ناحية عدم معرفتهم مهارات القراءة والكتابة.

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