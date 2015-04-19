ضبط أحد المتهمين بتفجير برجي الكهرباء الخاصين بمدينة الإنتاج الإعلامي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في إلقاء القبض على أحد المتهمين في واقعة تفجير برجي الكهرباء الخاصين بإمداد مدينة الإنتاج الإعلامي بالكهرباء.

وأضاف المصدر الأمني أمس السبت أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهم المضبوط للتوصل إلى باقي الجناه وإلقاء القبض عليهم.

وكان مجهولون قد قاموا الأسبوع الماضي بتفجير برجين للضغط العالي في المنطقة الصحراوية المتاخمة لمدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي وتوقف جميع القنوات الفضائية على قمر النايل سات عن البث قبل أن تتمكن إدارة المدينة ومسئولي النايل سات من إعادة البث بعد الدفع بعدد من المولدات الكهربائية.

أ ش أ