اعرف نوع صداعك علشان تعالجه صح

- الصداع النصفى ليس مجرد صداع

- أعراض الصداع النصفى

- علامات أخرى للصداع النصفى

إذا كنت لا تعرف ما هو نوع الصداع الذى يصيبك وهل هو مجرد صداع عادى، أو صداع نصفى، فقد تخطئ العلاجات الفعالة له، وفقاً لخبير أمريكى من مؤسسة الصداع النصفى.>وقال الدكتور ديفيد دوديك، وهو أستاذ الطب فى مايو كلينيك بكلية الطب فى سكوتسديل بولاية أريزونا، إن الصداع النصفى ليس مجرد صداع، ولكن اضطراب عصبى له مجموعة واسعة من الأعراض وله علاجات محددة.>قد يكون لديك الصداع النصفى إذا واجهت اثنين أو أكثر من الأعراض التالية، وفقاً للدكتور دوديك:>• الآلام المتوسطة والبالغة فى الرأس.>• ألم الرأس، وغالبا على جانب واحد من الرأس.>• ألم الرأس الذى يستمر من أربع ساعات إلى عدة أيام.>• الغثيان أو القىء.>• الصداع الذى يزداد سوءا مع أى نشاط بدنى أو الحركة.>• الحساسية للضوء والصوت والروائح.>• صعوبة فى التركيز ومعالجة المعلومات بسبب الصداع.>• ألم الرأس المرتبط بالدوخة أو الدوار.>• صداع شديد بما يكفى ليجعلك تترك أنشطة العمل أو غيرها.>• مشاكل الرؤية أو اللغة، أو وخز وتخدير، بالإضافة إلى الصداع.>وهناك علامات أخرى من الصداع النصفى وتشمل: الصداع الناجم عن عوامل مثل الإجهاد، والحيض، وارتفاع درجة الحرارة، والتغييرات المناخية والكحول، الوراثة، وفقاً للباحثين.

وأضاف دوديك أن هذه بعض خصائص الصداع النصفى التى تميزه عن الأنواع الأخرى من الصداع، وإذا كان لديك أى من هذه الأعراض، يجب عليك أن تتحدث مع أخصائى الرعاية الصحية حول إمكانية علاج الصداع النصفى.

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