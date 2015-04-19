حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/19

تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس اليوم الأحد أصحاب برج القوس اليوم، بأنه عليك الاهتمام قليلاً بشريك الحياة وتخصيص بعض الوقت له. وحاول أن تتفهم متطلبات الطرف الآخر لحياة سعيدة ومستقرة معه بدون طرح المزيد من الأسئلة. وتجنب انتقاد حبيبك على كل صغيرة فقد ينفد صبره ويتمرد ربما تتعرف على أصدقاء جدد وتنسى أصدقاءك القدامى. قد يغادر أحد الأصدقاء المنطقة التى يعيش فيها أو ربما يسافر بعض إلى أماكن بعيدة ولذلك لن تجد أمامك طريقة إلا أن تتعرف على شخصيات جديدة لتختار من بينهم عددًا من الأصدقاء. تشعر بالحنين والشوق إلى أصدقائك ولكن من الأفضل أن تركز على مستقبلك.

>على الرغم من تفاؤلك وإيجابيتك إلا أنك مازلت تشعر بالقلق والتوتر بسبب توتر علاقتك بالشريك. توقع حدوث شىء ما مثير وجديد فى محيطك. كن صبورًا وستجد أن الأمور تتحسن تدريجيًا وكل شيء سيكون لصالحك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365