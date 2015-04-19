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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب


>قد تكون محبطًا هذا الصباح بسبب تأخر شخص ما عن ميعاده فى العمل. عندما يقدم لك هذا الشخص اعتذاره ربما ترفضه وتجده غير مقنع تماما. ستتحسن الأوضاع فى المساء وتصبح أكثر مرونة عند تعاملك مع الآخرين.

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الأحد


>مهاراتك الإدارية ملموسة فى حفاظك على التوازن المثالى فى حياتك العائلية والعملية. ثقتك بنفسك تساعدك فى الظهور أمام الآخرين كبطل. اسرتك هى القوة الدافعة الرئيسية بالنسبة لك. لديك تدفق هائل فى الأفكار والكلمات تدفع احلامك لاتجاهات جديدة. لكن تأكد من ان صوتك مسموع بكل واضح.هل تستمتع بقراءة كتب علم النفس؟ إذن ستعرف اليوم بعض المعلومات التى تغير من تفكيرك تماما بل وربما تغير وجهات نظرك فى بعض الأمور أو القضايا. ما تتعلمه وتكتسبه اليوم سيمكنك من فهم شخصيتك بشكل أفضل. مستقبلك مشرق وواعد فكن متفائلا.

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مصر 365

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