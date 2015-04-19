حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/19

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح عليك منح نفسك بعض الوقت الخاص للاهتمام بصحتك وبذاتك. شخص قريب منك على استعداد لمساعدتك فى حل أى نوع من المشاكل. علاقتك بشريك الحياة فى أدنى مستوياتها عليك إيجاد وسيلة إيجابية لحل تلك الخلافات - ابتسامة واعتذار سريع قد يجعلان العاصفة تهب بعيدًا، وضعك المهنى اليوم يبدو محبطًا. تتطلع لتحقيق هدف ما ولكنك قلق بسبب العقبات التى تواجهك الآن. واصل عملك ولا تدع هذه الصعوبات تصيبك بالفشل والإحباط. ربما تكون بحاجة فقط إلى مزيد من الوقت والجهد.

>تنصح خبيرة الأبراج نجلاء قبانى حاول أن تتخلص من حالة الكسل والخمول واستمتع بحياتك اليوم. إذا اصررت على الاستسلام لهذا الوضع المؤلم، ستصاب قريبًا باكتئاب شديد، إما إذا فكرت فى أهدافك وركزت عليها، ستظل نشيطًا وقويًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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