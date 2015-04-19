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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/19
تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب اليوم لست مضطرًا اليوم إلى ترشيد استهلاكك فى كل شىء. عليك أن تصدق حقيقة أن هناك أشياء فى تحدث فى حياتنا بدون تفسير منطقى محدد، ولعلك تجد فى النهاية أن هذه الأشياء أو المواقف هى الأكثر متعة وإثارة على الإطلاق. لا تقلق من الثلاثاء المقبل فربما تشعر بمرح ومتعة أكثر مما سبق.
>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أن تعتريك اليوم مشاعر التفاؤل والبهجة، ربما بسبب تأثير حالتك النفسية أو تأثير تكوين نجمك الحالى الذى يضيف البريق لعينيك. أى كان السبب، قد تجد اليوم مناسبًا لقضاء وقت ممتع مع حبيبك الذى سيساعدك على نسيان كل المسئوليات بما فيه الكفاية لتضحك من قلبك.

تدور مناقشة اليوم داخل منزلك بينك وبين أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة. ربما يكون شريك حياتك حاضرًا أثناء هذه المناقشة. ربما تدور هذه المناقشة حول بعض القضايا المثيرة للجدل. توقع بعض ردود الفعل العنيفة والآراء المعارضة لفكرك.
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مصر 365

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