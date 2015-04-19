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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/19
يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب اليوم مناسب لاستكمال هذا البحث حيث تتمتع بسرعة بديهة وقدرة على التركيز. تستطيع الحصول على التفاصيل التى تحتاجها بسهولة. مهما كان النشاط الذى تقوم به اليوم، ستحقق النجاح فى النهاية وستكون راضيًا عن نفسك.معنوياتك منخفضة، وتبدو ثائرًا بسبب هواجس الغيرة التى تعتريك دائمًا من بعد شريك الحياة عنك وعدم اهتمامه بك. اليوم غير مناسب لوجود أى خلاف مع حبيبك. عليك التفكير قليلاً فى أسباب تلك الغيرة وعدم القاء اللوم على الطرف الآخر. ربما حان الوقت للتفكير الإيجابى واتخاذ خطوة صحيحة قبل فوات الأوان.
>تتميز بالهدوء والاتزان هذا اليوم. كلما كنت ثابتًا وهادئًا، لن يستطيع أى شخص أن ينال منك أو يشوش على أفكارك. ضع فى حسبانك أن الأشياء غير المتوقعة عادة ما تحدث. هناك فرص عمل لا مثيل لها فى انتظارك فى المساء.

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مصر 365

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