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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد


>يجب أن تكون لديك خيارات وخطط بديلة ولا تعتمد أبدًا على خطة واحدة. حان الوقت الآن لأن تغير ديكور غرفتك الغريب وتختار ما يناسبك. يرى البعض اليوم أنك شخص مثالى بسبب تصرفك الحكيم وردودك المنطقية أثناء حوارك معهم. أنت الأفضل اليوم.

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت


>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون تشعر أنك تريد أن تحقق هدفًا ما ربما يتعلق بالعمل، وأحيانًا أخرى تجد أنك لديك رغبة فى المكوث فى المنزل للتركيز على مشاريعك الخاصة أو للاهتمام بعائلتك أو الاثنين معًا. أنت شخص ماهر ولذلك تستطيع التوفيق بين هذه الأمور كلها، لا داع للذعر أو الاكتئاب بسبب المشاكل التى قد تتعثر فيها اليوم. عليك التركيز وجمع الحقائق والاستماع لصوت قلبك قبل القفز إلى أى استنتاجات. ربما حان الوقت لاستدعاء بعض الأصدقاء لتغيير الجو العام ومساعدتك على ترتيب أفكارك. استمع إلى قلبك لتجد طريقك.
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مصر 365

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