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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/19
يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب برج الحمل تشعر أنك أقوى من أى يوم، ولذلك ننصحك باستغلال طاقتك هذه فى أنشطة مفيدة. لا تتعجب إذا وجدت نفسك مثل الطائرة الورقية التى تحلق فى كل مكان وفجأة تسقط على الأرض دون سابق إنذار. لديك القدرة على التصرف بطريقة حكيمة وسط ملايين المواقف التى تثير غضبك.
>من المتوقع حسبما قالت خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن تحضر حفلاً ما يجعلك على اتصال بأشخاص يحبون القيل والقال، فكن حذرًا. ربما يكون لديهم بعض الأخبار التى يريدون أن يخبروك بها، وربما يكون لديك فضول لمعرفة المزيد ولكن نحذرك من تلك الخطوة. إذا كان ما سمعته جيدا، فلا بأس، أما إذا كان بذيئا، فمن الأفضل أن تطلب من هذا الشخص أن يتوقف عن الكلام.تحركات نجمك اليوم تشجعك على إظهار مشاعرك الحقيقية نحو شخص ما. تتمتع بخبرات فى اللفتات الرومانسية الرائعة، عليك اتباعها مع شريك الحياة. حساسيتك المفرطة من انك لن تحتمل أدنى تلميح من الرفض يجنبك التمتع كثيرًا فى الحياة، ضع هذه المخاوف جانبًا وافتح قلبك.
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مصر 365

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