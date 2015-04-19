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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/19

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/19
يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب قد يعد اليوم مثاليًا لقضاء وقت ممتع ومثير. يمكنك ترتيب سهرة ودعوة أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بنهاية هذه السهرة قد تجد أن الحياة مليئة بالمغامرات والإثارة التى تحرم نفسك منها بسبب المسئوليات. وربما وجود وجوه جديدة قد يجعل اليوم مثيرًا للاهتمام، ومن أكثر الأمور التى كانت تشغل تفكيرك خلال الأيام الماضية علاقتك العاطفية ودعم الحبيب لك وبعض القضايا الروحية، أما اليوم فلا يوجد شىء يشغلك سوى الاهتمام بلياقتك البدنية. نظم وقتك وعملك وخصص ساعة لتقضيها مع الحبيب.
>ربما يحدث بعض المشاكل التى تجعلك تستشيط غضبًا. حول أن تحل مشاكلك بهدوء لكى لا يزداد الوضع سوءًا. ركز على الأنشطة التى تجعلك تشعر بالسعادة والبهجة والتى تحول طاقتك من إيجابية إلى سلبية. سيطر على غضبك.

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مصر 365

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