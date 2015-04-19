حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/4/19

تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس رغم كثرة مسئولياتك فى حياتك العملية إلا أنك تقدر بشدة اللحظات التى تحمل فى طياتها روح التفاؤل والأمل لأنها تذكرك بألا تأخذ كل شىء على محمل الجد. بالتالى تكوين نجمك اليوم يشجعك على الاسترخاء فى علاقتك العاطفية وقضاء بعض الوقت الممتع مع حبيبك دون الحاجة لمناقشة أى خلافات، كرست كل وقتك وطاقتك خلال الأشهر الماضية للعمل وقمت بالفعل بالانتهاء من أكثر من مشروع، ولذلك تعد اليوم شخصًا غير عادى. اليوم يجب عليك أن تتوقف عن العمل! لا تقلق هذا التوقف لن يؤثر على نجاحك على الإطلاق، ومن المتوقع أن تجنى ثمار جهودك قريبًا.

>يأتى شهر إبريل بالكثير من التغييرات على جميع الأصعدة، وبالنسبة لأحوالك العامة فربما يصيبك الإحباط وتشعر بعدم الاستقرار بعض الشىء، وبخاصة بأن جميع الأمور من حولك لن تستقر على وتيرة واحدة ولكن مع قرب نهاية الشهر وقربه انتهائه فسوف تجد عاصفة كبيرة من التغير سوف تحل عليك، فأنت على موعد مع التغيير.

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شبكةعيونالإخبارية

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