حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أنه من المتوقع انعقاد اجتماع ما فى العمل أو فى المنزل لمناقشة بعض التطورات الأخيرة والتغيرات التى طرأت على حياتك مؤخرًا. ربما يكون هذا الاجتماع سببًا فى تعرفك على العديد من الحقائق. هذه التغيرات قد تكون إيجابية فى النهاية ولكنها الآن تبدو مدمرة، سيكون لديك المزيد من الفرص للاستمتاع بعد لقائك مع شخص جديد ستنجذب له بشدة. توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد فى أبريل

>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب الأسد خلال شهر إبريل على المستوى العاطفى سوف تجد الاتصالات مع الآخرين سوف تزدهر فى هذا الشهر، أما على الصعيد المهنى، وتطل على مشاريع جديدة وعقود. لكن انتبه من بعض الأخطاء فى التقدير، فى النصف الثانى من الشهر، حاذر من إغراءات جميلة لدرجة أنها تدعو إلى الشك ولا تذهب فى الأوهام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365