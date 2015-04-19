أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/19

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/19 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد


>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أنه من المتوقع انعقاد اجتماع ما فى العمل أو فى المنزل لمناقشة بعض التطورات الأخيرة والتغيرات التى طرأت على حياتك مؤخرًا. ربما يكون هذا الاجتماع سببًا فى تعرفك على العديد من الحقائق. هذه التغيرات قد تكون إيجابية فى النهاية ولكنها الآن تبدو مدمرة، سيكون لديك المزيد من الفرص للاستمتاع بعد لقائك مع شخص جديد ستنجذب له بشدة.

توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد فى أبريل


>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب الأسد خلال شهر إبريل على المستوى العاطفى سوف تجد الاتصالات مع الآخرين سوف تزدهر فى هذا الشهر، أما على الصعيد المهنى، وتطل على مشاريع جديدة وعقود. لكن انتبه من بعض الأخطاء فى التقدير، فى النصف الثانى من الشهر، حاذر من إغراءات جميلة لدرجة أنها تدعو إلى الشك ولا تذهب فى الأوهام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى