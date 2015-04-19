توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/4/19

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/19

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الأحد

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/19

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/19

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب السرطان

>يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب برج الحمل تشعر أنك أقوى من أى يوم، ولذلك ننصحك باستغلال طاقتك هذه فى أنشطة مفيدة. لا تتعجب إذا وجدت نفسك مثل الطائرة الورقية التى تحلق فى كل مكان وفجأة تسقط على الأرض دون سابق إنذار. لديك القدرة على التصرف بطريقة حكيمة وسط ملايين المواقف التى تثير غضبك.>من المتوقع حسبما قالت خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن تحضر حفلاً ما يجعلك على اتصال بأشخاص يحبون القيل والقال، فكن حذرًا. ربما يكون لديهم بعض الأخبار التى يريدون أن يخبروك بها، وربما يكون لديك فضول لمعرفة المزيد ولكن نحذرك من تلك الخطوة. إذا كان ما سمعته جيدا، فلا بأس، أما إذا كان بذيئا، فمن الأفضل أن تطلب من هذا الشخص أن يتوقف عن الكلام.تحركات نجمك اليوم تشجعك على إظهار مشاعرك الحقيقية نحو شخص ما. تتمتع بخبرات فى اللفتات الرومانسية الرائعة، عليك اتباعها مع شريك الحياة. حساسيتك المفرطة من انك لن تحتمل أدنى تلميح من الرفض يجنبك التمتع كثيرًا فى الحياة، ضع هذه المخاوف جانبًا وافتح قلبك.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس رغم كثرة مسئولياتك فى حياتك العملية إلا أنك تقدر بشدة اللحظات التى تحمل فى طياتها روح التفاؤل والأمل لأنها تذكرك بألا تأخذ كل شىء على محمل الجد. بالتالى تكوين نجمك اليوم يشجعك على الاسترخاء فى علاقتك العاطفية وقضاء بعض الوقت الممتع مع حبيبك دون الحاجة لمناقشة أى خلافات، كرست كل وقتك وطاقتك خلال الأشهر الماضية للعمل وقمت بالفعل بالانتهاء من أكثر من مشروع، ولذلك تعد اليوم شخصًا غير عادى. اليوم يجب عليك أن تتوقف عن العمل! لا تقلق هذا التوقف لن يؤثر على نجاحك على الإطلاق، ومن المتوقع أن تجنى ثمار جهودك قريبًا.>يأتى شهر إبريل بالكثير من التغييرات على جميع الأصعدة، وبالنسبة لأحوالك العامة فربما يصيبك الإحباط وتشعر بعدم الاستقرار بعض الشىء، وبخاصة بأن جميع الأمور من حولك لن تستقر على وتيرة واحدة ولكن مع قرب نهاية الشهر وقربه انتهائه فسوف تجد عاصفة كبيرة من التغير سوف تحل عليك، فأنت على موعد مع التغيير.>يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب برج الجوزاء قد يعد اليوم مثاليًا لقضاء وقت ممتع ومثير. يمكنك ترتيب سهرة ودعوة أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بنهاية هذه السهرة قد تجد أن الحياة مليئة بالمغامرات والإثارة التى تحرم نفسك منها بسبب المسئوليات. وربما وجود وجوه جديدة قد يجعل اليوم مثيرًا للاهتمام، ومن أكثر الأمور التى كانت تشغل تفكيرك خلال الأيام الماضية علاقتك العاطفية ودعم الحبيب لك وبعض القضايا الروحية، أما اليوم فلا يوجد شىء يشغلك سوى الاهتمام بلياقتك البدنية. نظم وقتك وعملك وخصص ساعة لتقضيها مع الحبيب.>ربما يحدث بعض المشاكل التى تجعلك تستشيط غضبًا. حول أن تحل مشاكلك بهدوء لكى لا يزداد الوضع سوءًا. ركز على الأنشطة التى تجعلك تشعر بالسعادة والبهجة والتى تحول طاقتك من إيجابية إلى سلبية. سيطر على غضبك.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج السرطان اليوم لست مضطرًا اليوم إلى ترشيد استهلاكك فى كل شىء. عليك أن تصدق حقيقة أن هناك أشياء فى تحدث فى حياتنا بدون تفسير منطقى محدد، ولعلك تجد فى النهاية أن هذه الأشياء أو المواقف هى الأكثر متعة وإثارة على الإطلاق. لا تقلق من الثلاثاء المقبل فربما تشعر بمرح ومتعة أكثر مما سبق.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أن تعتريك اليوم مشاعر التفاؤل والبهجة، ربما بسبب تأثير حالتك النفسية أو تأثير تكوين نجمك الحالى الذى يضيف البريق لعينيك. أى كان السبب، قد تجد اليوم مناسبًا لقضاء وقت ممتع مع حبيبك الذى سيساعدك على نسيان كل المسئوليات بما فيه الكفاية لتضحك من قلبك.

تدور مناقشة اليوم داخل منزلك بينك وبين أحد الأصدقاء أو أفراد الأسرة. ربما يكون شريك حياتك حاضرًا أثناء هذه المناقشة. ربما تدور هذه المناقشة حول بعض القضايا المثيرة للجدل. توقع بعض ردود الفعل العنيفة والآراء المعارضة لفكرك.

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد

توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد فى أبريل

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/19

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الميزان اليوم الأحد

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الأحد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/19

توقعات نجلاء قبانى للعذراء اليوم

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الأحد

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/19

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد برج الحوت

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/19

توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم الأحد

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/19

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أنه من المتوقع انعقاد اجتماع ما فى العمل أو فى المنزل لمناقشة بعض التطورات الأخيرة والتغيرات التى طرأت على حياتك مؤخرًا. ربما يكون هذا الاجتماع سببًا فى تعرفك على العديد من الحقائق. هذه التغيرات قد تكون إيجابية فى النهاية ولكنها الآن تبدو مدمرة، سيكون لديك المزيد من الفرص للاستمتاع بعد لقائك مع شخص جديد ستنجذب له بشدة.>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب الأسد خلال شهر إبريل على المستوى العاطفى سوف تجد الاتصالات مع الآخرين سوف تزدهر فى هذا الشهر، أما على الصعيد المهنى، وتطل على مشاريع جديدة وعقود. لكن انتبه من بعض الأخطاء فى التقدير، فى النصف الثانى من الشهر، حاذر من إغراءات جميلة لدرجة أنها تدعو إلى الشك ولا تذهب فى الأوهام.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لبرج الميزان اليوم ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويلاحظ من حولك أن مزاجك يتحسن تدريجيا. تنظر للحياة بنظرة إيجابية تساعدك على مواجهة أى مهمة دون خوف أو تردد. ربما لا تسير بعض الأمور وفقًا لخططك، ولكن لا داعى للقلق ربما يكون ذلك لصالحك.>تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس عليك التركيز قليلاً على علاقتك العاطفية. ربما الذهاب فى رحلة مع شريك الحياة مناسب فى الوقت الحالى، فقد يساعدك على إعادة المشاعر بينكما لسابق عهدها. حاولاً تجاهل الخلافات قليلاً والتحدث عن الذكريات والأحلام المشتركة وإيجاد خط تواصل بينكما مرة أخرى، تهتم بموضوع ما يتطلب منك مزيدًا من التركيز خلال الأيام المقبلة. ربما تقوم بدراسة بعض الكتب الدينية، أو ربما تضطر للتوقف عن أى نشاط تقوم به لإيجاد حل لمشكلة ما تمر بها. لابد أن تخصص وقتًا للراحة لتجنب الشعور بألم الرأس أو الظهر أو العينين.>قد تكون محبطًا هذا الصباح بسبب تأخر شخص ما عن ميعاده فى العمل. عندما يقدم لك هذا الشخص اعتذاره ربما ترفضه وتجده غير مقنع تماما. ستتحسن الأوضاع فى المساء وتصبح أكثر مرونة عند تعاملك مع الآخرين.>مهاراتك الإدارية ملموسة فى حفاظك على التوازن المثالى فى حياتك العائلية والعملية. ثقتك بنفسك تساعدك فى الظهور أمام الآخرين كبطل. اسرتك هى القوة الدافعة الرئيسية بالنسبة لك. لديك تدفق هائل فى الأفكار والكلمات تدفع احلامك لاتجاهات جديدة. لكن تأكد من ان صوتك مسموع بكل واضح.هل تستمتع بقراءة كتب علم النفس؟ إذن ستعرف اليوم بعض المعلومات التى تغير من تفكيرك تماما بل وربما تغير وجهات نظرك فى بعض الأمور أو القضايا. ما تتعلمه وتكتسبه اليوم سيمكنك من فهم شخصيتك بشكل أفضل. مستقبلك مشرق وواعد فكن متفائلا.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح عليك منح نفسك بعض الوقت الخاص للاهتمام بصحتك وبذاتك. شخص قريب منك على استعداد لمساعدتك فى حل أى نوع من المشاكل. علاقتك بشريك الحياة فى أدنى مستوياتها عليك إيجاد وسيلة إيجابية لحل تلك الخلافات - ابتسامة واعتذار سريع قد يجعلان العاصفة تهب بعيدًا، وضعك المهنى اليوم يبدو محبطًا. تتطلع لتحقيق هدف ما ولكنك قلق بسبب العقبات التى تواجهك الآن. واصل عملك ولا تدع هذه الصعوبات تصيبك بالفشل والإحباط. ربما تكون بحاجة فقط إلى مزيد من الوقت والجهد.>تنصح خبيرة الأبراج نجلاء قبانى حاول أن تتخلص من حالة الكسل والخمول واستمتع بحياتك اليوم. إذا اصررت على الاستسلام لهذا الوضع المؤلم، ستصاب قريبًا باكتئاب شديد، إما إذا فكرت فى أهدافك وركزت عليها، ستظل نشيطًا وقويًا.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى أن يتخذوا القرارات بحسم وحزم خاصة فى فترة الصباح، ربما تتسبب ردود فعل الآخرين فى شعورك بالارتباك والاضطراب. لا تقلق. ركز على مشروعاتك وأهدافك، فمن حولك لديهم القدرة على الاهتمام بأنفسهم. أنت اليوم تحتاج إلى اهتمام ورعاية من الآخرين وليس العكس.>ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون حافظ على معنوياتك مرتفعة، العالم سيكون تحت قدميك. أمر واحد عليك أن تدركه اليوم وهو أن تتعلم كيف تقع فى حب نفسك للإحساس بمشاعر الدفء والتقارب مع أحبائك. لديك تواصل حميمى مثير. تمر بلحظات رومانسية جنونية مع شريك الحياة تأكد من استمتاعك بها قدر الإمكان. وإن كنت تريد ذلك ستحصل عليه، على الرغم من أن كل الأمور تسير بشكل جيد هذه الفترة خاصة فى العمل، إلا أنك تشعر بالإحباط واليأس. ربما تعانى من ألم فى الرأس بسبب كثرة الضغوط. الوقت مناسب للترتيب لحفل ما فى نهاية الأسبوع حتى تنسى أوجاعك ومشاكلك.>يجب أن تكون لديك خيارات وخطط بديلة ولا تعتمد أبدًا على خطة واحدة. حان الوقت الآن لأن تغير ديكور غرفتك الغريب وتختار ما يناسبك. يرى البعض اليوم أنك شخص مثالى بسبب تصرفك الحكيم وردودك المنطقية أثناء حوارك معهم. أنت الأفضل اليوم.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون تشعر أنك تريد أن تحقق هدفًا ما ربما يتعلق بالعمل، وأحيانًا أخرى تجد أنك لديك رغبة فى المكوث فى المنزل للتركيز على مشاريعك الخاصة أو للاهتمام بعائلتك أو الاثنين معًا. أنت شخص ماهر ولذلك تستطيع التوفيق بين هذه الأمور كلها، لا داع للذعر أو الاكتئاب بسبب المشاكل التى قد تتعثر فيها اليوم. عليك التركيز وجمع الحقائق والاستماع لصوت قلبك قبل القفز إلى أى استنتاجات. ربما حان الوقت لاستدعاء بعض الأصدقاء لتغيير الجو العام ومساعدتك على ترتيب أفكارك. استمع إلى قلبك لتجد طريقك.>تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس اليوم الأحد أصحاب برج القوس اليوم، بأنه عليك الاهتمام قليلاً بشريك الحياة وتخصيص بعض الوقت له. وحاول أن تتفهم متطلبات الطرف الآخر لحياة سعيدة ومستقرة معه بدون طرح المزيد من الأسئلة. وتجنب انتقاد حبيبك على كل صغيرة فقد ينفد صبره ويتمرد ربما تتعرف على أصدقاء جدد وتنسى أصدقاءك القدامى. قد يغادر أحد الأصدقاء المنطقة التى يعيش فيها أو ربما يسافر بعض إلى أماكن بعيدة ولذلك لن تجد أمامك طريقة إلا أن تتعرف على شخصيات جديدة لتختار من بينهم عددًا من الأصدقاء. تشعر بالحنين والشوق إلى أصدقائك ولكن من الأفضل أن تركز على مستقبلك.>على الرغم من تفاؤلك وإيجابيتك إلا أنك مازلت تشعر بالقلق والتوتر بسبب توتر علاقتك بالشريك. توقع حدوث شىء ما مثير وجديد فى محيطك. كن صبورًا وستجد أن الأمور تتحسن تدريجيًا وكل شيء سيكون لصالحك.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب برج الدلو اليوم مناسب لاستكمال هذا البحث حيث تتمتع بسرعة بديهة وقدرة على التركيز. تستطيع الحصول على التفاصيل التى تحتاجها بسهولة. مهما كان النشاط الذى تقوم به اليوم، ستحقق النجاح فى النهاية وستكون راضيًا عن نفسك.معنوياتك منخفضة، وتبدو ثائرًا بسبب هواجس الغيرة التى تعتريك دائمًا من بعد شريك الحياة عنك وعدم اهتمامه بك. اليوم غير مناسب لوجود أى خلاف مع حبيبك. عليك التفكير قليلاً فى أسباب تلك الغيرة وعدم القاء اللوم على الطرف الآخر. ربما حان الوقت للتفكير الإيجابى واتخاذ خطوة صحيحة قبل فوات الأوان.>تتميز بالهدوء والاتزان هذا اليوم. كلما كنت ثابتًا وهادئًا، لن يستطيع أى شخص أن ينال منك أو يشوش على أفكارك. ضع فى حسبانك أن الأشياء غير المتوقعة عادة ما تحدث. هناك فرص عمل لا مثيل لها فى انتظارك فى المساء.