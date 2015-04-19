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إصابة 6 فى مشاجرة بالشوم والعصا بنجع حمادى

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إصابة 6 فى مشاجرة بالشوم والعصا بنجع حمادى إصابة 6 فى مشاجرة بالشوم والعصا بنجع حمادى
أصيب 6 أشخاص مساء اليوم السبت فى مشاجرة بالشوم والعصا بسبب خلافات عائلية فى قرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادى وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد وليد رشدى، مأمور مركز شرطة نجع حمادى، بإصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح فى مشاجرة بين عائلين بسبب خلافات قديمة استخدموا فيها الشوم والعصا.

تم نقل المصابين للمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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