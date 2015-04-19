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مسؤول إيراني : وصلنا في المفاوضات النوویة إلی المحطة الأخیرة

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مسؤول إيراني : وصلنا في المفاوضات النوویة إلی المحطة الأخیرة مسؤول إيراني : وصلنا في المفاوضات النوویة إلی المحطة الأخیرة

قال النائب الأول للرئیس الإیراني إسحاق جهانجیري ، إن بلاده وصلت في المفاوضات النوویة إلی المرحلة الأخیرة .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن جهانجیري قوله في تصریح أمس السبت- “باستثناء تدوین نص الاتفاق ، فقد توصلنا إلی توافق علی جمیع القضایا الخلافیة .. وإذا لم تقم التیارات المتمثلة بالكيان الصهیوني وبعض الدول العربیة والكونجرس الأمريكي بعرقلة مسیرة المفاوضات خلال الشهرین القادمین فإن الإیرانیة ستخطو خطوة کبیرة جدا في هذا المجال” .

وقال “إن جمیع التیارات بالبلاد تواكب الحكومة في هذا المجال .. حتی المعارضین یؤیدون إلغاء الحظر المفروض علی إیران” .

أ ش أ

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