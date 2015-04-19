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بحث علاقات التعاون في مجالات العمل بين وزيرتي العمل في الكويت ومصر

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بحث علاقات التعاون في مجالات العمل بين وزيرتي العمل في الكويت ومصر بحث علاقات التعاون في مجالات العمل بين وزيرتي العمل في الكويت ومصر

استقبلت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية الدكتورة هند الصبيح ، وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري ، التي تزور الكويت حاليا لرئاسة وفد في الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي.

ورحبت الصبيح بوزيرة القوى العاملة المصرية ، معربة عن تقدير بلادها لهذه الزيارة وبالتعاون بين الوزارتين ، واثنت على التزام العمالة المصرية بالكويت بالقوانين الكويتية .

هذا وقد استعرض الجانبان خلال اجتماع عقد أمس السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات العمالية وأوضاع العمالة المصرية بالكويت حيث اثنت الوزيرة الكويتية على دور عمال مصر فى المساهمة فى حركة التنمية فى الكويت .

كما عقدت الوزيرة لقاء أخر مع السفير المصري لدي الكويت عبد الكريم سليمان ، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالكويت .

أ ش أ

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