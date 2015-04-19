دعوة الجمهور للمشاركة في «الأسبوع الأخضر»

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي جميع فئات الجمهور إلى المشاركة في فعاليات «الأسبوع الأخضر» الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، خلال الفترة من 21 ولغاية 27 أبريل الجاري.

ويضم «الأسبوع الأخضر» تحت مظلته كلاً من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2015» و«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» و«المعرض العربي للنفط والغاز» ومعرض «سمارتك»، إضافة إلى فعاليات وأنشطة مجتمعية وحملات تثقيفية لتعزيز الوعي بالاستدامة البيئية وزيادة الوعي بأهمية الترشيد، ونشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع.

وتنظم فعاليات «الأسبوع الأخضر» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 21 إلى 23 أبريل، ثم تنتقل إلى مردف سيتي سنتر من 24 إلى 26 أبريل.

ترشيد الاستهلاك

ووسعت الهيئة من نوعية الفعاليات المجتمعية المقررة لدورة هذا العام للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مؤسسات وأفراد المجتمع.

حيث يعد «الأسبوع الأخضر» مناسبة للتذكير بأهمية الدور الذي يتعين على كل فرد أن يقوم به لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وبالتالي الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، فالحفاظ على الموارد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر وتكامل جهود كل من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأفراد المجتمع.

فعاليات متنوعة

ويضم «الأسبوع الأخضر» تحت مظلته النسخة السابعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015) والذي يعد أحد المعارض الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية وتشرف على تنظيمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحقيقاً لرؤية دبي لبناء مستقبل مستدام للإمارة.

ويشكل المعرض الذي ينعقد تحت شعار «في طليعة الاستدامة» منصة مثالية لتطوير الشراكات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تعقد «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» يومي 22 و23 أبريل 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتهدف القمة إلى تسريع عملية الانتقال للاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام، وتعتبر أول قمة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجمع بين مسؤولين عالميين متحدين في السعي لإقامة شراكات عالمية من شأنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ملتقى «سمارتك»

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ملتقى سمارتك» ضمن فعاليات «ويتيكس 2015»، بهدف تعميم وتعزيز الحلول الخضراء في قطاع المياه والطاقة والبيئة، ويستعرض الملتقى المنتجات والتقنيات والحلول المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتكنولوجيا والحلول الخضراء المخصصة للمباني السكنية والمؤسسات.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التجارة الصديقة للبيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، والترويج لأحدث التقنيات والمنتجات الخضراء من مختلف أنحاء العالم، وتشجيع المؤسسات والشركات على انتهاج أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، ورفع مساهماتها في قطاع الحلول المستدامة بغية تعزيز التنافسية العالمية في مجال الاستدامة البيئية.

30 حلقة نقاشية

يوفر معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015)، 30 حلقة نقاشية مفتوحة للجمهور تقدم نظرة موسعة عن أبرز ابتكارات الشركات الدولية التي تهم القطاعات الخاصة بالمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والمجالات ذات الصلة على مدى ثلاثة أيام، منها 8 جلسات في اليوم الأول و11 جلسة في كل من اليومين الثاني والثالث من المعرض.

وينطلق جدول العمل لليوم الأول عقب الانطلاق الرسمي للمعرض يوم الثلاثاء المقبل، وتستهل «لوسي إلكتريك» الحلقة الأولى في الساعة 12 ظهراً بعنوان «تحسين جودة الخدمة من خلال أتمتة تصميم نظام العمل» ويتحدث فيها تيم سبيرينغ، يتبعها حلقة لـ«غلف إتيرنيت» بعنوان «موثوقية وكفاءة استخدام أنابيب البلاستيك المدعمة بالزجاج المقوى لتطبيقات البنية التحتية والمياه».

يلي ذلك حلقة نقاش لـ«سيمنز»، راعي المعرض الـ «تيتانيوم» بعنوان «مواجهة الطلب على الطاقة في الشرق الأوسط مع التميز التشغيلي الموثوق» يقدمها الدكتور كيس سفار.

وتنطلق حلقة نقاش «دوكاب» في اليوم الأول من «ويتيكس» الساعة 2:15 ظهراً بعنوان «تحديات اختيار الكابلات» يقدمها كل من سامي بالور وخديجة الحمادي.

ويتبع ذلك حلقة لـ «ينغلي سولار» بعنوان «من الرمل إلى الكهرباء – من التكنولوجيا والتجارة إلى بيئة فعّالة خضراء تخدم البشرية» يقدمها إيفانجيلوس ليانوس، وتقدم شركة «مهندسي إدارة المياه – برلين» حلقة بعنوان «الحماية من السيول للمدن الصحراوية» يشرف عليها كل من البروفيسور هيكو سيكر ورالف هينريك.

أما آخر جلستين في اليوم الأول فهي بعنوان «طريقة تحسين دمج الجيل التقليدي مع جيل الطاقة الشمسية» تقدمها شركة «أبينغوا» من خلال محاضرة لماريو الغارادا وحلقة ختامية لشركة «أكوا باور» الدولية تنطلق الساعة 4:55 مساءً.

أنظمة

وستفتتح حلقات النقاش مبكراً في اليوم الثاني من معرض «ويتيكس» حيث تبدأ مع شركة «أديكو» بحلقة بعنوان «المياه التلسكوبية وأنظمة الضخ للمسافات الطويلة – جميعها تمثل المزيج المثالي لحماية البنية التحتية» من خلال عيسى لوهيلينين وسي دي سريباثي.

والحلقة الثانية لليوم الثاني فهي لشركة «إيه بي بي» وهي بعنوان «أتمتة دورة المياه الكاملة باستخدام تكنولوجيا إيه بي بي» ويديرها محمد عباس.

ويتبع ذلك حلقة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) بعنوان «لمحة عن إدارة الطاقة والموارد في إينوك» تقدمها علياء علي بوسمرة. أما الحلقة الرابعة لليوم الثاني فهي لشركة «فيولا» بعنوان «صندوق ويتيكس الذكي» ويقدمها غينيست كارتيير تتبعها حلقة لشركة كابلات جدة يقدمها محمد سعد بعنوان «مزايا وتكنولوجيا كابلات البناء VCV».

ومن ثم تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة «عصف ذهني» الساعة 1:20 من اليوم الثاني حول معرض «ويتيكس» في إطار جهودها لإشراك المعنيين والجمهور، تتبعها جلسة لـ«إيليمكو» بعنوان «إجراءات فعّالة لتطوير نظام آمن أرضي لمحطات الـHV» يقدمها الدكتور نيكولاس كوكينوس.

الترشيح الدقيق

ويتضمن اليوم الثاني أربع حلقات تحمل عناوين «الترشيح الدقيق باستخدام الرمال لنيكيل باهيتا» من شركة «سونيتيك فورتيساند»، وأخرى بعنوان «حقن المياه بالمواد غير القابلة للتحلل تحضيراً لعملية التناضح العكسي» يديرها ديف روس من شركة «بي دبليو إيه»، وأخرى بعنوان «قضايا جودة الطاقة الكهربائية في المباني - الأسباب والتحديات» لعادل خان من شركة «ترانسباور كومباني»، والحلقة الأخيرة لشركة «نافكو».

وتستهل «دبي للاستثمار» أعمال اليوم الختامي من حلقات نقاش معرض «ويتيكس» بحلقة لرفيق حنبلي بعنوان «حلول مبتكرة لتلوين زجاج أنظمة الطاقة الشمسية لتعزيز تكامل بنائها».

ويتبع ذلك حلقة لشركة «باسف» الدولية بعنوان «توجه الحلول المستدامة – كيفية تطبيقها» يقدمها أندرياس بريكنار، ثم تنظم جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية حلقة بعنوان «استعراض نمو أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط» يقدمها امتياز مهتاب.

أما الحلقة التالية فهي لشركة «ألستوم» يقدمها كل من محمد فاروق وغولزار أحمد بعنوان «نهج IEC61850 في عملية تحويل المحطات الفرعية إلى النظام الرقمي». وحلقة أخرى لشركة «إركسون» بعنوان «العدادات الذكية في الطاقة والمياه وشبكة الاتصالات الذكية» لماري سترانيغارد.

أما الحلقة السادسة لليوم الختامي فهي لبلدية دبي يقدمها المهندس راشد كاركين وهي بعنوان «الاقتصاد الأخضر – نموذج تحول دبي باستخدام غاز الميثان لإنتاج الطاقة المتجددة». يتبع ذلك حلقة لشركة «أدفانسيتي» لفلورينس كاسل بعنوان «أهمية تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة في المدن والأراضي على أساس البحث والابتكار».

ويتبع ذلك حلقة أخرى لشركة «سيمنز» وبعدها حلقة لشركة «أوما» لستيفان راو بعنوان «كفاءة استخدام الطاقة في مياه الصرف الصحي». أما الحلقتان الختاميتان فهما لشركتي «إدفانتيك» و«داتكو تينانت».

أنشطة وفعاليات

تتضمن فعاليات الأسبوع الأخضر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض منصة للعارضين، وورش عمل لطلاب الجامعات والكليات والمدارس، ومعرض فني بعنوان «أنتارتيكا»، ومنصة لفرص الأعمال في قطاع الاستدامة، وتوقيع مذكرات تفاهم، وورش عمل ومحاضرات متخصصة، ومعرض عن فنون الاستدامة المبتكرة، وورش عمل توعية على مدار ثلاثة أيام، وأنشطة توعية ضمن «الجلسة الخضراء» للحصول على شهادات تدريب حول الممارسات الخضراء للطلاب، وفعاليات تستهدف تعزيز دور المرأة في قطاع الاستدامة البيئية، والنشاط البيئي الخيري، ونشاط تطوير تطبيق للهواتف والأجهزة الذكية حول الممارسات الخضراء للهيئات الحكومية.

وينتقل بعد ذلك الأسبوع الأخضر إلى مردف سيتي سنتر ليتم تنظيم سلسلة أخرى من فعاليات الاستدامة البيئية، تأخذ طابعاً اجتماعياً ترفيهياً للتفاعل مع الزوار، وأبرزها حملة «الشريط الأخضر» ومسابقات عن الاستدامة البيئية ومعرض للإبداع والفنون.

سعيد الطاير : رؤى متكاملة عن الممارسات والابتكارات

أشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن المشرفين على تنظيم فعاليات الأسبوع الأخضر في الهيئة نجحوا في جذب اهتمام المؤسسات العاملة في الدولة إلى دورة هذا العام، وقال سيكون تنظيم الأسبوع الأخضر على شكل منصات تقدم رؤى متكاملة عن الممارسات الخضراء التي يتم تطبيقها في دبي وأخرى نسعى من خلالها إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني ممارسات إيجابية في حياتهم اليومية بما يساهم في دعم الاستدامة البيئية في دبي.

ونحن ندرك أهمية مزامنة هذا الأسبوع مع معرض «ويتيكس» وما تحمله كلتا الفعاليتين من وصول شامل إلى قطاع الأعمال والمجتمع في الإمارة، والرسالة التي تلخص جهود أعوام من العمل الدؤوب في هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

الاستدامة البيئية

وأوضح نعمل في الهيئة وفق رؤية واضحة المعالم في مجال الاستدامة البيئية تدعمها القيادة الرشيدة في دبي. وإنه لمن دواعي الفخر أن نشهد هذا التجاوب الواسع مع مبادرة حديثة العهد غير أنها باتت تحتل موقعاً ريادياً بين سلسلة المبادرات المتخصصة في هذا القطاع على صعيد العالم.

ونتوقع مشاركة واسعة النطاق من كل شرائح المجتمع في فعاليات الأسبوع الأخضر لهذا العام. وأضاف الطاير، جاء إطلاقنا لفعاليات الأسبوع الأخضر عملاً بمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ويعد الأسبوع الأخضر مبادرة ثرية بالأجندة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر واستدامة الطاقة، وقد أصبح من أبرز الأحداث والفعاليات البيئية في المنطقة والعالم.

ويعد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2015» أبرز فعاليات هذا الأسبوع، فعلى مدى سبعة عشر عاماً، عزز المعرض موقعه الريادي على خارطة المعارض المتخصصة حتى أضحى أحد أهم المنصات الرائدة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة في العالم.

وبات ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة حتمية في مختلف دول العالم، وتزداد تلك الأهمية في دولة الإمارات بسبب التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وعلى جميع المستويات، إضافة إلى شح الموارد المائية العذبة، الأمر الذي يجعلنا نعتمد على المياه المحلاة بنسبة كبيرة، وهي عملية تستنفد كمية كبيرة من الطاقة.

وفي هذا الإطار، تضـــطلع العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية في الدولة بأدوار مهمة سواء من حيث ترشــيد استهلاكها للطاقة أو زيادة الوعي بأهمية تغيير نمط الاستهلاك، أو من جهة التوجه نحو استخدام مــــواد وأجهزة، وأنظمة إضاءة صديقة للبيئة.

تشريعات

وتنجح جهود الترشيد وتحقق أهدافها إذا ما تكاملت وتكاتفت جميع الجهود، فالجهة المنتجة للطاقة يقع على عاتقها اختيار أفضل المصادر لإنتاج الطاقة، وأكثرها كفاءة، وأقلها كلفة مادية وبيئية، كما يقع على عاتقها ضمان وصول الطاقة لجميع المستهلكين باستخدام أحدث التقنيات والأساليب التي تساهم في الحد من الهدر.

ويتعين على الجهات الحكومية وضع التشريعات والقوانين التي تراعي البيئة وتساهم في ترشيد الاستهلاك مثل نظام الشرائح الاستهلاكية، وتنظيم ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان توليد الطاقة بأقل تكلفة مادية مع تبني نهج يقوم على التحول الجذري نحو استدامة الطاقة.

وتقع على عاتق الجهات البحثية والعلمية مسؤولية تطوير حلول تراعي البيئة، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى تطوير تقنيات الأجهزة الصديقة للبيئة، وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة.

كما يقع على عاتق المستهلك مسؤولية ترشيد استهلاك الطاقة، والامتناع عن هدرها والمحافظة عليها، عبر اختيار الأجهزة الكهربائية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، وعدم الإسراف في استخدام المياه، وغير ذلك من خطوات تساهم في الحد من استنزاف مواردنا الطبيعية.

الأفضل

سيكون للأسبوع الأخضر الذي يجمع تحت مظلته معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة ومسيرة الاقتصاد الأخضر في الدولة، عبر طرح أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات والتوجهات على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي تعزز جهودنا الجمعية في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على مواردنا الثمينة لأجيالنا المقبلة.