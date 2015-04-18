أمن الشرقية يضبط 3 إخوان بعد قطعهم الطريق وإطلاق الشماريخ على الشرطة بالعاشر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل، من تفريق مسيرة لعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، وضبط 3 منهم بعد فرار الباقين وذلك على خليفة قيامهم بقطع الطريق بالمجاورة 47 بمدينة وإشعالهم النيران بإطارات السيارات بالطريق العام بالمجاورة، ورشق الشماريخ على قوات الشرطة التى توجهت لتفريقهم، وتعطيل الحركة المرورية .

وأطلقت الأجهزة الأمنية قنابل الغاز لتفريق مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية، بعد قطعهم الطريق بالمجاورة 47 بمدينة وإشعالهم النيران بإطارات السيارات بالطريق العام بالمجاورة، ورشق الشماريخ على قوات الشرطة التى توجهت لتفريقهم وتعطيل الحركة المرورية .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من النقيب أحمد متولى رئيس مباحث قسم ثان العاشر يفيد قيام مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية بتعطيل الحركة المرورية بالمجاورة 47 وإشعال النيران بإطارات الكاوتش .

- الإخوان يقطعون الطريق بمدينة العاشر من رمضان ويطلقون الشماريخ على الشرطة