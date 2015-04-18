"تعليم البحيرة": لا توجد مشاهد إباحية بأسطوانات مدرس "حوش عيسى"

قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن مدرس مدرسة حوش عيسى الثانوية بنات المتهم بإعطاء دروس خصوصية وتوزيع أسطوانات على البنات بقيمة 10 جنيهات للأسطوانة اعترف فى التحقيق بإعطاء دروس خصوصية وتقديم أسطوانة للبنات عليها أنشطة خاصة بالصف الأول الثانوى متعلقة بالحاسب الآلى ولا يوجد بها أفلام إباحية وهو ما أثبتته التحقيقات.

وكشف "التداوى" فى اتصال هاتفى لبرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان رامى رضوان وإنجى أنور بفضائية "ten"، عن وقف المعلم وإحالته للشئون القانونية فور ورود اتهامات بأنه وزع أسطوانات تحوى أفلام إباحية على الطالبات لكن التحقيقات أسفرت عكس ذلك.

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