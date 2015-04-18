المدرس المتهم بتوزيع "أسطوانات إباحية": تحتوى على مواد تعليمية

نفى إيهاب قريطم، مدرس الحاسب الآلى بمدرسة حوش عيسى الثانوية، بمحافظة البحيرة، والمتهم بتوزيع سيديهات "مخلة بالآداب" لطلاب المدرسة، ما نسب إليه من الاتهامات موضحًا وأن الأسطوانات التى تم توزيعها على الطلاب داخل المدرسة بها مادة علمية عن منهج الأطلس العربى الإلكترونى، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من داخل المدرسة بمعرفة الشئون القانونية وتم فحص الأسطوانات ولم يبث داخلها وجود أى مواد جنسية أو إباحية.

وأضاف إيهاب قريطم، خلال مداخلة هاتفية على ما صرح به الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قام بتوزيع الأسطوانات على 6 طالبات داخل المدرسة وجميعها تحتوى على مواد تعليمية وليست مواد إباحية، موضحًا أن هناك استهدافًا من قبل مغرضين يريدون تشويهى، نافيًا فصله عن العمل داخل المدرسة، وأنه لم يصدر قرار فى هذا الأمر إطلاقا أو اتخاذ أى إجراءات ضده، وأن التحقيقات انتهت إلى تبرئته من توزيع سى دى يحتوى على مشاهد إباحية.

فيما أكد المهندس يحيى حمدى، أحد أولياء أمور إحدى الطالبات داخل المدرسة والتى تسلمت "سى دى" من المدرس، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الأسطوانة خالية من المواد الإباحية وبها مادة عملية منهج مشروع الأطلس العربى الإلكترونى.

- "تعليم البحيرة": لا توجد مشاهد إباحية بأسطوانات مدرس "حوش عيسى"