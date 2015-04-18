أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المدرس المتهم بتوزيع "أسطوانات إباحية": تحتوى على مواد تعليمية

Google+ Print
المدرس المتهم بتوزيع "أسطوانات إباحية": تحتوى على مواد تعليمية المدرس المتهم بتوزيع "أسطوانات إباحية": تحتوى على مواد تعليمية
نفى إيهاب قريطم، مدرس الحاسب الآلى بمدرسة حوش عيسى الثانوية، بمحافظة البحيرة، والمتهم بتوزيع سيديهات "مخلة بالآداب" لطلاب المدرسة، ما نسب إليه من الاتهامات موضحًا وأن الأسطوانات التى تم توزيعها على الطلاب داخل المدرسة بها مادة علمية عن منهج الأطلس العربى الإلكترونى، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من داخل المدرسة بمعرفة الشئون القانونية وتم فحص الأسطوانات ولم يبث داخلها وجود أى مواد جنسية أو إباحية.

وأضاف إيهاب قريطم، خلال مداخلة هاتفية على ما صرح به الإعلامى أحمد موسى، خلال عرضه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قام بتوزيع الأسطوانات على 6 طالبات داخل المدرسة وجميعها تحتوى على مواد تعليمية وليست مواد إباحية، موضحًا أن هناك استهدافًا من قبل مغرضين يريدون تشويهى، نافيًا فصله عن العمل داخل المدرسة، وأنه لم يصدر قرار فى هذا الأمر إطلاقا أو اتخاذ أى إجراءات ضده، وأن التحقيقات انتهت إلى تبرئته من توزيع سى دى يحتوى على مشاهد إباحية.

فيما أكد المهندس يحيى حمدى، أحد أولياء أمور إحدى الطالبات داخل المدرسة والتى تسلمت "سى دى" من المدرس، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الأسطوانة خالية من المواد الإباحية وبها مادة عملية منهج مشروع الأطلس العربى الإلكترونى.


>- "تعليم البحيرة": لا توجد مشاهد إباحية بأسطوانات مدرس "حوش عيسى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365