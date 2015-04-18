وفد من النور يشارك فى جنازة ضحية تفجير طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ

يشارك وفد رفيع المستوى من حزب النور، فى جنازة الطالب بالكلية الحربية إسماعيل محمود عبد المنعم خليل، والذى توفى متأثرًا بجراحه، مساء اليوم السبت، بعد إصابته بتفجير استهدف طلاب الكلية الحربية، أمام استاد كفر الشيخ الأربعاء الماضى.

ويضم الوفد كلًا من سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، والدكتور مجدى سليم، الأمين العام المساعد وأمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد مصطفى خليفة، وعصام صلاح، وكيلى الحزب بكفر الشيخ.

وتقام صلاة الجنازة بمسجد المحافظة بمدينة كفر الشيخ، وستقام جنازة عسكرية من مسقط رأسه بقرية الخادمية.