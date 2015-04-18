بالصور .. لافتات "لا عزاء للإخوان" فى عزاء شهداء حادث كفر الشيخ

قدم الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت واجب العزاء لأهالى شهدى الكلية الحربية فى أحداث الإستاد الرياضى، الذى راح ضحيته اثنان من طلاب الكلية الحربية ليرتفع العدد اليوم لثلاثة وهم محمد عبدالنبى وعلى سعد زهنى الطالبان بالكلية الحربية بالفرقة الثانية، وإسماعيل محمود عبد المنعم فى الفرقة الثالثة بالكلية الحربية.

رافق المحافظ فى تقديم واجب العزاء بقريتى سنهور المدينة، وكفر مجر التابعين لمركز دسوق اللواء أحمد بسينى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق التابعتين بكفر الشيخ وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

وتصدرت لافتات "لا لعزاء الإخوان" سرادق العزاء التى استقبلت آلافا من محافظة كفر الشيخ بقريتى كفر مجر وسنهور المدينة.

وأكد شقيق الشهيد على سعد زهنى لمحافظ كفر الشيخ أنه مستعد للشهادة مثل أخيه، وأنه يرغب فى الالتحاق بالكلية الحربية عندما يكبر.



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محافظ كفر الشيخ يسلم على شقيق على زهنى بقرية سنهور المدينة



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تقديم واجب العزاء لأهالى الشهيد على زهنى



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جانب من الحضور فى العزاء



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جانب من المسئولين فى سنهور المدينة يقدمون واجب العزاء



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المحافظ مع والد الشهيد محمد عيد



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لافتات لا لعزاء تتصدر سرادقات شهيدى إستاد كفر الشيخ



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محافظ كفر الشيخ وقريب الشهيد محمد عيد



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أهالى كفر مجر يتلقون عزاء المحافظ