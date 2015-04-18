الشيشة تحتوى على مواد مهيجة للجهاز التنفسى

التدخين أصبح من الظواهر التى انتشرت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، وهناك العديد من السيدات اللاتى يلجأن للتدخين، سواء الشيشة أو السجائر.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور نبيل الدبركى أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية ورئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية، أن التدخين يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وخاصة بعد انتشار تدخين السجائر والشيشية.

ويتابع أن التقدم المجتمعى لم يكتف بالسجائر والشيشة بل أيضا ظهر علينا السجائر والشيشة الإلكترونية، وبدأت حملات لإقناع الأشخاص أنها بدون أضرار ويمكنك استخدمها كبديل للسجائر والشيشة العادية.

ويؤكد أستاذ الصدر والحساسية، أن الشيشة والسجائر الإلكترونية لم تقرر سلامتها كل الأوساط العالمية، ولم تثبت أنها بريئة من أنها تحدث أى مشاكل، ولكن المواد التى تستخدم فيها تعتبر مهيجة للأغشية المخاطية للجهاز التنفسى وللخلايا وقد تحدث بعض الأضرار وعلى هذا الأساس كله مرصود تحت البحث العلمى ولكن لم تصل إلى نتائج قاطعة ولكن لازالت مقلقة وتحتاج لبحث علمى أكثر.

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