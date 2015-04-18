8 نصائح مهمة للأشخاص المصابين بالإمساك أهمها تقليل الشاى والقهوة

الإمساك من أمراض الجهاز الهضمى الشائعة للغاية، خاصة بين كبار السن، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح المهمة التى تساهم فى علاج الإمساك، وتعزيز حركة الأمعاء وتنشيطها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "العلاج بالغذاء" الأمريكى، وهى تشمل:

1.تناول القدر الكافى من الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات.

>2.تناول كميات كافية من المياه، بما لا يقل عن 2 لتر يومياً.

>3.الحد من تناول مشروبات الشاى والقهوة لأنها تتمتع بتأثير مدر للبول، نظراً لأنها غنية بالكافيين.

>4.تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم مثل الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ، وكذلك سمك الماكريل والمكسرات.

>5.البعد عن الوجبات الجاهزة والأطعمة سريعة التحضير لأنها تزيد من حدة الإمساك.

>6.المشى وممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يساهم فى الحد من الإمساك وينشط حركة الأمعاء.

>7. عدم الإسراف فى تناول الشاى الأخضر لأنه يزيد من حدة الإمساك.

>8.استشارة الطبيب بشأن الأدوية التى تتناولها لأن الكثير منها يرفع فرص الإصابة بالإمساك مثل بعض أدوية الاكتئاب والضغط ومكملات الحديد والمسكنات التى تنتمى إلى العائلة الأفيونية.

- تقرير طبى يعرض قائمة أطعمة تقى من الإصابة بالإمساك

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