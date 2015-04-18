8 نصائح مهمة للأشخاص المصابين بالإمساك أهمها تقليل الشاى والقهوة

1.تناول القدر الكافى من الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات.
>2.تناول كميات كافية من المياه، بما لا يقل عن 2 لتر يومياً.
>3.الحد من تناول مشروبات الشاى والقهوة لأنها تتمتع بتأثير مدر للبول، نظراً لأنها غنية بالكافيين.
>4.تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم مثل الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ، وكذلك سمك الماكريل والمكسرات.
>5.البعد عن الوجبات الجاهزة والأطعمة سريعة التحضير لأنها تزيد من حدة الإمساك.
>6.المشى وممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يساهم فى الحد من الإمساك وينشط حركة الأمعاء.
>7. عدم الإسراف فى تناول الشاى الأخضر لأنه يزيد من حدة الإمساك.
>8.استشارة الطبيب بشأن الأدوية التى تتناولها لأن الكثير منها يرفع فرص الإصابة بالإمساك مثل بعض أدوية الاكتئاب والضغط ومكملات الحديد والمسكنات التى تنتمى إلى العائلة الأفيونية.
>- تقرير طبى يعرض قائمة أطعمة تقى من الإصابة بالإمساك
>
>