بالصور - جماهير دورتموند: شكرا كلوب

احتفت جماهير بروسيا دورتموند بمدرب الفريق يورجن كلوب اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك خلال مباراة بادربورن، بعدما أعلن نيته الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكرم دورتموند وفادة ضيفه بثلاثية بيضاء، في أول مباراة بعد إعلان كلوب الرحيل.

ورفع عدد من الجماهير التي حضرت المباراة لافتات كُتب عليها "شكرا كلوب".

وأعلن كلوب رحيله عن دورتموند بنهاية الموسم، لينهي رحلة مثيرة بدأت عام 2008.

وعلى مدار سبع مواسم رفع فيها الفريق إلى مصاف المنافسين على لقب الدوري الذي فاز به مرتين، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة من بايرن ميونيخ.

الموسم الأخير كان صعبا بالنسبة لكلوب وغير مناسبا لتطلعات الجماهير، خاصة بعدما قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال منذ عامين، لم يعد سهلا عليهم مشاهدة الفريق يخسر مثلا بثلاثية أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

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