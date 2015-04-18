أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إعلان الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة

Google+ Print
إعلان الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة إعلان الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة
من المنتظر أن ينهى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اعماله يوم غد الأحد بعد اسبوع كامل من التداول وبحضور حوالى خمسة الاف مشارك من نحو 142 دولة.

وسيصدر عن المؤتمر الثالث عشر اعلان الدوحة والذى يتضمن 14 بندا تؤكد على التزام الدول المشاركة بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الاجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلى والدولى، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.

وقد حظى الإعلان بموافقة الجميع وتم اعتماده من قبل رؤوساء الدول والحكومات والوزراء وممثلى الدول الأعضاء المشاركين فى المؤتمر وعلى رأسهم السيد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة والذى يشارك لأول مرة، و السيد سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الإعلان الذى حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا ) على نسخة منه إلى اعتماد سياسات وبرامج وطنية فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نـزلاء السجون تُركِّز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج فى المجتمع ومنع معاودة الإجرام.

وحول قضية الاتجار بالبشر دعا بيان الدوحة إلى تنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين.

ونادى الاعلان بضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتعصُّب الدينى وكره الأجانب والتمييز المتعلق بنوع الجنس.

ودعا إلى منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نطاق الولاية القضائية والموجَّهة ضد الصحفيين والعاملين فى وسائط الإعلام، الذين تجعلهم واجباتهم المهنية معرَّضين بوجه خاص للترهيب والمضايقة والعنف.

وفى مجال مكافحة الإرهاب دعا اعلان الدوحة إلى توطيد التعاون على الصعيد الدولى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى من أجل مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بوسائل منها تعزيز تقاسم المعلومات العملياتية فى الوقت المناسب وتقديم الدعم اللوجستى، حسب الاقتضاء.

وينتظر أن يعلن يوم غد عن استضافة اليابان لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذى سيُعقد فى عام 2020.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365