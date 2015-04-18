إسلام بحيري : «أنا انتصرت أمس على الكل .. شكرًا للحاقدين والأزهر»

قال الباحث إسلام بحيري، في أول تعليق له عقب المناظرة التي أجراها رفقة الشيخ أسامة الأزهري والحبيب علي الجفري، والتي بدأت مساء، الجمعة، وانتهت فجر السبت: «إسلام انتصر بالأمس على الكل.. شكرًا للحاقدين.. وشكرًا للأزهر».

وقال «بحيري» عبر صفحته على «فيس بوك»، السبت: «الآن أتكلم، سطور مليئة بالاعتداد بالنفس والتشفي في الحاقدين، (استثناء اسمحوا لي به)».

وأضاف: «طلب منع برنامج وبيانات تكفير وإهدار دم وقضايا أزهر وسلف وإخوان وتشويه حقير في منهجي واصطياد ألفاظ والتمسك بشكليات وتشويه أحقر لشخصي ليل نهار من جهات وصحف، إسلام يهدم ثوابت الدين، إسلام ليس عالمًا، إسلام لا يقوى على مناظرة كذا وكذا، إسلام..إسلام ..إسلام، إسلام انتصر بالأمس على الكل».

وتابع: «لست أقصد انتصارا شخصيا، بل احترمت السادة المناظرين للغاية، وفي مناظرة هي الأهم في الإعلام العربي منذ عقود، لكن الانتصار للحق للملايين الذين آمنوا بالفكرة، إسلام انتصر على عابدي التراث».

وواصل «فخره بنفسه»، قائلا: «إسلام انتصر على المشككين في علمه ومنهجه، إسلام انتصر على الحاقدين وهم كُثر، إسلام انتصر على المشوهين له، اعتقد المغرضون أن تلك مصيدة إسلام، فاصطادهم إسلام جميعا، الله وحده نصرني على كل هذا الجمع، إسلام أقل من أقل من أي أحد من متابعيه وأصدقائه، لكنه أعلى قيمة وقامة وعلمًا من كل الحاقدين والمغرضين».

واختتم: «الخلاصة، ازددت قوة ومنعة ومتابعة ونجاحًا، فشكرًا للأزهر وشكرًا للحاقدين، ونراكم في معارك أخرى».