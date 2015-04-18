محافظ كفر الشيخ : كاميرات الاستاد توقفت بفعل فاعل.. ومدير النادي المسؤول

تعقيبا على وفاة طالب الكلية الحربية الثالث متأثرا بإصابته في مستشفى المعادي العسكري.. قال محافظ كفر الشيخ، أسامة حمدي، لدينا حزن عام في المحافظة على أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم.

> وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن الإرهاب يحاول تحطيم المعنويات ولكننا مصممون على القضاء على الإرهاب.

> وتابع محافظ كفر الشيخ: زرت المصابين بمستشفى المعادي الجمعة الماضية وحالتهما مستقرة.

> وقال إن كاميرات استاد كفرالشيخ توقفت بفعل فاعل.. مضيفا “مدير نادي استاد كفر الشيخ هو المسؤول الأول عن تعطيل الكاميرات حيث يقوم يفتحها بنفسه يوميا”.

> وأوضح أنهم يقومون بفحص خلفية مدير نادي كفر الشيخ للتأكد من علاقته بأي جماعة متطرفة أم لا