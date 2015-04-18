طائرة حربية تنقل جثمان شهيد الكلية الحربية الثالث إلى كفر الشيخ

انطلقت الطائرة الحربية من القاهرة تقل جثمان شهيد الكلية الحربية بكفر الشيخ إسماعيل محمود عبد المنعم، الذى وافته المنية اليوم متأثرًا بجراحه فى أحداث إستاد كفر الشيخ الرياضى، وسيتم نقل الجثمان من ذات الاستاد حيث تهبط الطائرة إلى مسجد المحافظة وينتظر المئات أداء صلاة الجنازة عليه وتشيعه إلى مثواه الأخير.

كان الفقيد تم نقله ضمن المصابين فى أحداث استاد كفر الشيخ بطائرة حربية إلى مستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة ووافته المنية اليوم ليلحق بالطالبين فى الفرقة الثانية للكلية الحربية محمد عبد النبى وعلى سعد زهنى اللذين استشهدا فى موقع الحادث الإرهابى.

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