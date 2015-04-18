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سفارة السودان بالقاهرة: استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع

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سفارة السودان بالقاهرة: استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع سفارة السودان بالقاهرة: استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع
قالت الملحقية الإعلامية لسسفارة السودان فى فى بيان لها اليوم، السبت، إن جموع الناخبين السودانيين من كل المحافظات المصرية مازالت تتوافد على مراكز الاقتراع بالقاهرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع البيان: إنه وصل ظهر اليوم السبت الموافق 18 أبريل - ثانى أيام الاقتراع - أعداد كبيرة من الناخبين من أبناء الجالية السودانية بمدينتى السويس والإسماعلية وذلك لممارسة حقهم الدستورى فى انتخاب من يمثلهم على رئاسة الجمهورية و قائمتى المرأة والأحزاب بالمجلس الوطنى، وسط حضور كبير من الإعلام المصرى والإعلاميين السودانيين وبعض مناديب الأحزاب والمراقبة من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى السودانية المسجلة بمصر، إضافة لاستمرار الاقتراع بمركزى أسوان والإسكندرية.

وفت البيان إلى إن عملية الاقتراع تسير فى جو يسوده النظام والاستقرار والطمأنينة وتأمين كامل من قوات الشرطة المصرية التى أبدت تعاونا ملموسا تشكر عليه، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية أى مخالفات حتى الآن.

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مصر 365

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